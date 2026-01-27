Martes soleado; comienzan a calentarse las temperaturas durante el día

Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Durante la noche y la madrugada las temperaturas continuarán agradables y frescas debido a la época del año.

Santo Domingo, RD

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que hoy martes el cielo estará mayormente soleado en gran parte del día y con pocas nubes dispersas a su alrededor.

Las temperaturas, en comparación con otros días, serán más calurosas como consecuencia del viento cálido y seco oscilando las mínimas entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C. De acuerdo a sus recomendaciones,  el clima es propicio para realizar distintas actividades al aire libre.

Mientras tanto, durante la noche y la madrugada las temperaturas continuarán agradables y frescas debido a la época del año siendo más notoria en zonas montañosas.

Asimismo, previnieron de algunos chubascos aislados de corta duración en las provincias de La Altagracia, Monte Plata, Dajabón, Elías Piña y San Juan, entre otros poblados cercanos.

En cuanto a las condiciones marítimas, continúan recomendando en la costa atlántica que los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones naveguen con precaución cerca de la costa sin entrar mar adentro debido al viento y las olas anormales.

Las demás costas del país se encuentran en oleaje normal.

