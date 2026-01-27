Hombre muere tras recibir múltiples estocadas en Pimentel

Últimaron a Felipe Alberto García, un hombre de 55 años, en el municipio de Pimentel, provincia Duarte, con al menos cinco heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Asimismo, Ramón Antonio Marte fue identificado como el presunto autor del hecho, fue detenido por miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM).

antecedentes criminales del sospechoso

El sospechoso confesó haber ultimado a su vecino, Emmanuel Ortiz Collado, en Puerto Rico en el 2023.

El implicado, para ese entonces dijo haber regresado al país en yola, luego de haber cometido el hecho.

De igual forma, en agosto del 2024, estuvo implicado en incidente violento en un centro de diversión, donde agredió con una botella a una fémina.

familiares y allegados

Los familiares, vecinos y allegados del fallecido, exigen justicia porque las circunstancias del hecho aún no han sido esclarecidas y el presunto agresor ya ha cometido otros crímenes donde no se le ha aplicado la ley.