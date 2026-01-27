Derrumbe en el Jet Set: Julia Antuna, la abogada alegre que dejó un vacío familiar

“Inigualable” y Julia Altagracia Antuna Peguero tienen significado homónimo para Elizabeth Antuna referirse a su hermana, quien era el centro de su familia y la pieza que completaba su rompecabezas y falleció la madrugada del 8 de abril, en la tragedia del Jet Set.

Abogada y locutora, oriunda de Sabana Larga, San José de Ocoa y criada en Baní, Julia tenía 33 años cuando acudió aquel lunes bailable a disfrutar de uno de sus artistas predilectos, Rubby Pérez.

A más de nueve meses de lo ocurrido, su hermana Elizabeth la recuerda con todas las bondades y cualidades que adornaban a la joven, que siempre procuraba la unión familiar y era la alegría de la casa.

“Una maravilla, excelente hija, daba todo por sus padres, buena hermana, buena amiga, buena tía, la alegría de ambas familias, nunca tuvo ninguna controversia, siempre estaba alegre, ella era amante de los viajes, la playa, le gustaba mucho conocer, le encantaba viajar, le encantaban los viajes, los cumpleaños, las fiestas, a ella le encantaba organizar reuniones familiares, le encantaba siempre tener la familia unida”, recordó con voz entrecortada.

Era abogada socia en un buffet de abogados y desde los 17 años residía en Santo Domingo, donde llegó a estudiar y con deseos de progresar, superarse y ayudar a su familia.

Julia Altagracia Antuna Peguero en una foto familiar.Externa

“Ella terminó su bachillerato cuando tenía 17 años y se fue a vivir a Santo Domingo, porque ella siempre quiso progresar, salir adelante, nosotros venimos de abajo, somos familia humilde y mi papá y su mamá siempre fueron trabajadores y se esforzaron mucho en que ella fuera profesional”, expresó Elizabeth.

Acudir a la fiesta era la continuación del cumpleaños de Elizabeth, sin embargo, el último día ella y sus amigas decidieron no ir, por lo que Julia mantuvo el plan, pero con sus amigas Laureen Stephani Porro Maldonado, Francelis Margarita Vargas González y Lianny Portorreal Rodríguez, quienes también fallecieron.

“Como salimos viernes, sábado y domingo y yo trabajo, soy enfermera, mi cuerpo ya no quería más rumba y yo le había dicho que no y entonces ella invitó a unas amigas, en lugar de mis dos amigas y yo”, dijo.

El lunes en la noche, ambas hermanas hablaron por llamada mientras Julia se alistaba para lo que aseguró sería un “boom” y una ocasión especial, para el que reservó un vestido negro y unas zapatillas, que su perrita varias veces escondió y rompió.

“Ella me comentó que su perrita, que se llama Canela, me dijo ‘yo no sé qué tiene Canela, me cogió las zapatillas dos veces, las que me quiero poner y me la rompió y yo le dije ‘pues no se ponga eso, si ya ella la rompió busque otras’ y nada, ella buscó las zapatillas, buscó unas cuantas opciones para que yo eligiera unas y yo le dije”, rememoró Elizabeth.

Un momento en la vida de Julia Altagracia Antuna Peguero, quien falleció en la tragedia de la discoteca Jet Set.Externa

Ya en la discoteca, Julia le envió fotos y la llamó por video varias veces para cantar juntas algunas canciones de Rubby Pérez y la última llamada fue con la promesa de otra cuando el artista cantara la canción de Julia, “De color de rosa”.

“Me dijo que cuando él cantara la canción de ella, me iba a llamar, pero esa llamada nunca llegó porque su canción era la que él estaba cantando en el momento del derrumbe”, manifestó Elizabeth con tristeza.

Elizabeth se durmió un rato y al despertar, lo primero que hizo fue revisar sus redes sociales, para descubrir lo que había sucedido en el espacio de recreación que se encontraba Julia, lo que despertó sus alertas e intentó comunicarse sin éxito con ella y sus amigas.

primera navidad

Elizabeth describe como horrible esta primera Navidad sin Julia, pero atesora las otras que compartieron en familia.

“Horrible, muy horrible porque el año anterior, el 2024 ella estuvo muy esmerada en que todos nos reuniéramos el 24 a cenar, de una manera ella despidió ese último año, porque estaba muy insistente. Y este año nosotros nos acostamos temprano, no hubo cena navideña, no hubo luces navideñas, no hubo nada”, aseveró.

