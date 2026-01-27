Crean comisión de veeduría para supervisar inversión en infraestructura deportivas

El Poder Ejecutivo creó una comisión de veeduría que supervisará los procesos de contrataciones para la construcción y remodelación de instalaciones deportivas en todo el país con fondos provenientes de recursos recuperados de casos de corrupción sometidos y condenados.

Los miembros de esa comisión son Persio Maldonado, José Joaquín Puello Herrera, Milton Ray Guevara, Luisín Mejía y el monseñor Héctor Rafael Rodríguez quienes fueron juramentados en el Palacio Nacional por el presidente Luis Abinader.

Se recuerda que el pasado mes de octubre se anunció que el Gobierno dispondrá de RD$2,000 millones, recuperados por casos de corrupción, para la construcción de obras deportivas en múltiples localidades del país.

"Estos fondos que han sido recuperados de la corrupción van para una necesidad muy sentida y es el deporte. Los jóvenes, el país, los amantes del deporte y los niños agradecen grandemente que el presidente Luis Abinader siga poniendo su corazón y su mirada justamente en el deporte, en la juventud y la niñez dominicana", manifestó el ministro Kelvin Cruz durante el acto de juramentación.

Entre las obras señaladas para construcción y/o reparación con estos fondos se incluyen los complejos deportivos de La Vega y San Pedro de Macorís, así como el estadio de béisbol de San Juan de la Maguana y 25 polideportivos en municipios que no cuentan con este tipo de instalaciones.

"Se va a cerrar una brecha deportiva muy importante, ya que un techado multiuso, un polideportivo, aparte del deporte de baloncesto, voleibol, fútbol sala y demás, es un pequeño centro de convenciones que articula el liderazgo social y comunitario religioso", exclamó Cruz.

Abinader adelantó que varios de los procesos de licitaciones serán colgados hoy en la página compras y contrataciones públicas.

Labor de la comisión

La comisión debe realizar visitas periódicas a los lugares de construcción para verificar los avances y revisar el cumplimiento del cronograma programado.

También deberá asegurarse de que el avance físico de la obra sea proporcional al avance financiero de la misma y solicitar al personal de ingeniería la información necesaria para aclarar dudas que pudieran surgir.

La comisión elaborará un informe final para presentar los resultados a las autoridades.