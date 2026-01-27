Central sindical rechaza propuesta de Frank Elías Ranieri sobre cesantía laboral

El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael "Pepe" Abreu, expresó su rechazo a la propuesta del empresario turístico Frank Elías Ranieri, para que la cesantía laboral se elimine de las micro y pequeñas empresas, pero se mantenga en las grandes empresas del país.

Abreu sostuvo que la cesantía es un estatuto jurídico que protege a los trabajadores dominicanos y este no puede establecerse un trato diferente entre empresas ya sean grandes, medianas o pequeñas.

Explicó que la única diferencia entre los diferentes tipos de empresas ya fue establecida por la resolución del Comité Nacional de Salarios las cuales se fijan en el número de trabajadores y el capital ya suscrito y pagado para así poder fijar los salarios mínimos.

Aclaró que esta categoría empresarial no guarda ningún tipo de relaciones que sea directa acerca de las prestaciones laborales por lo que dice, no puede usarse como un argumento que sirva para modificar o eliminar la cesantía.

“Una cosa no tiene que ver con la otra”, expresó.

En esa línea, comentó que una de las principales causas por la que el movimiento Sindical se contrapone a lo que plantea Ranieri es “la práctica creciente de la tercerización laboral” ya que la mayoría de las compañías crean desde cero o utilizan pequeñas y medianas empresas que son asociadas a encargar tareas que antes realizaban con el único objetivo de reducir los salarios.

Dejando una vez esto en claro advirtió que si se acepta eliminar la cesantía bajo el enfoque que ya tienen, las empresas grandes continuarían haciendo caso omiso a las responsabilidades laborales y esto, según comentó, “puede causar que la cesantía termine eliminada del Código Laboral dominicano”.

Además hizo énfasis en recordar que cuando fue enviada la reforma del Código Laboral al Congreso Nacional, todos los sectores que fueron involucrados ya tenían claro que la cesantía no podía ser tocada en ninguna de sus modalidades.