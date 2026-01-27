Abinader felicita al Escogido por bicampeonato en Lidom

El presidente Luis Abinader felicitó a los Leones del Escogido por lograr su segunda corona de manera consecutiva en torneo de la Liga de Béisbol Profesional (Lidom).

"Felicito a los Leones del Escogido por conquistar el bicampeonato. Un triunfo que refleja disciplina, trabajo en equipo y orgullo escarlata. ¡Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda su fanaticada!", manifestó Abinader en sus redes sociales.

El Escogido logró el campeonato al ganar el quinto partido de la Serie Final ante los Toros del Este una carrera por cero para lograr la corona número 18.

La Serie Final culminó cuatro victorias por una.