Abinader encabezó acto de homenaje a Duarte y dio inicio al Mes de la Patria 2026

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó un acto en conmemoración del 213 aniversario del natalicio del fundador de la República, Juan Pablo Duarte y el inicio “Mes de la Patria 2026”, en la provincia Duarte con la presencia de cientos de munícipes, estudiantes, profesores, autoridades civiles y militares, quienes presenciaron y participaron de un desfile patriótico.

Las actividades patrióticas iniciaron a las 8:00 de la mañana en el Parque Duarte con el enhestamiento de la Bandera Nacional e interpretación del Himno Nacional a cargo de una Banda de Música del Ejército de República Dominicana, la Orden del Día por el Ministerio de Defensa y los honores militares de estilo al General Juan Pablo Duarte.

La ponderación militar estuvo a cargo de Sócrates Suazo Ruiz, director de Historia del Ministerio de Defensa, seguido del depósito de ofrendas florales por diferentes instituciones, al compás con el toque de ofrenda.

A las 9:00 de la mañana se dirigieron a una eucaristía oficiada por Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, Obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís.

En la conmemoración pronunciaron discursos la gobernadora provincial, Ana Xiomara Cortes y Alex Díaz Paulino, alcalde de San Francisco de Macorís.

Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, al pronunciar las palabras de exaltación de Juan Pablo Duarte destacó que “el líder político de la generación trinitaria que se organizó alrededor del primer partido de la dominicana, la Sociedad Secreta La Trinitaria fundada el 16 de julio de 1838, para luchar en contra de la ocupación haitiana en nuestra parte de la isla, Juan Pablo Duarte es el ideólogo e inspirador del patriotismo que despertó las energías nacionalistas para lograr la independencia del territorio de Santo Domingo y fundar un país soberano, libre, avanzado y con identidad propia llamado República Dominicana”.

Uribe sostuvo que “Juan Pablo Duarte es el dominicano de gloria más pura, como le bautizó el historiador Emiliano Tejeda, y yo agrego al que debemos seguir, al que debemos imitar en su grandioso ejemplo de amor, trabajo y sacrificio por los intereses supremos de la patria”.

Siguió diciendo que cuando se cumplen 213 años de su natalicio un 26 de enero de 1813 saludamos la iniciativa de la Junta Central Electoral al elaborar la nueva cédula de identidad y electoral teniendo por primera vez en la historia de este documento fundamental de nuestra nacionalidad, el rostro del padre de la patria.

El presidente de Efemérides Patrias finalizó su alocución asegurando que “propicia es la ocasión para ponderar con plena conciencia cívica el liderazgo social y de Estado que representa el presidente Luis Abinader, cuya persona que trabaja al frente de la nación honra el espíritu duartiano de honestidad, rectitud, decencia y dignidad y lo hace de manera transparente, contundente cuando dice y cumple que él tiene amigos pero no tiene cómplices, el presidente imita cabalmente la proclama del padre fundador de la patria Juan Pablo Duarte: Trabajemos por y para la patria, trabajemos sin descansar”.

La conmemoración continuó con el desfile cívico, militar y policial caracterizado por el entusiasmo, el colorido y la integración de los munícipes de la provincia Duarte y su municipio cabecera, San Francisco de Macorís, donde los estudiantes mostraron con orgullo los símbolos y el colorido de la dominicanidad.

Finalmente, se realizó el depósito de ofrenda por el presidente de la República Luis Abinader, en la estatua de Juan Pablo Duarte.