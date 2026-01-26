Entidades depositan ofrendas de Flores en el Altar de la Patria

El Parque Independencia se viste con flores blancas, rojas y azules en conmemoración al natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la Patria dominicana.

Diversas personalidades e instituciones nacionales fueron a depositar sus arreglos florales como muestra de respeto y conmemoración a la fecha.

El lugar está lleno de visitas como estudiantes, turistas y dominicanos que quieren ser parte de esta tradición y escuchar los discursos de las entidades que se presentan para honrar el natalicio.

Dentro de los presentes se encontró Wilson Gómez Rodríguez, presidente del Instituto Duartiano, al junto de toda la comitiva,.

También depositaron ofrendas representantes del Senado, el partido Alianza País, entre otros.

Declaraciones del instituto duartiano

El doctor Wilson Gómez, presidente del instituto Duartiano dio un mensaje a los medios de comunicación donde enfatizó la responsabilidad del instituto de llevar los ideales de Duarte como el eje de la República Dominicana.

“Este recinto sagrado de la Patria no lo utilizamos como mero capricho sino que reafirmamos nuestro compromiso de defender la soberanía de la Patria y asumir enteramente los ideales de Duarte, continuamos la obra de su vida a través de su ejemplo”.