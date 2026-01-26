Fuerza del Pueblo denuncia "grave deterioro" del sector agropecuario durante el 2025

La Fuerza del Pueblo presentó un balance agropecuario correspondiente al año 2025, en el que se hizo denunció una "fuerte crisis" que afecta al sector agropecuario nacional, problema que según explicó el titular de la secretaría de asuntos agropecuarios, Héctor Acosta, “ha perjudicado tanto a los productores como a los consumidores dominicanos”.

De acuerdo con las informaciones brindadas, productores pequeños y medianos incluyendo también a los beneficiarios, quebraron o se quedaron en unas condiciones económicas de inestabilidad y precariedad, debido al aumento de las importaciones agropecuarias que fueron cerca de seis mil millones de dólares durante los periodos de cosecha.

La mayoría de estos productores no pudieron tener acceso a los prestamos ofrecidos por el banco Agrícola, debido a que estos fueron dirigidos especialmente a los grandes empresarios y a las personas que no tenían ningún tipo de relación directa con las actividades agropecuarias.

Afirmaron que productores de arroz del Bajo Yuna, de plátanos del Sur profundo y de café de Rancho Arriba, San José de Ocoa y Polo, Barahona, no obtuvieron las ayudas necesarias que fueron prometidas después de los daños que fueron ocasionados por el huracán Melissa.

No obstante, también indicaron que el Estado aún mantiene algunas deudas millonarias con productores como: cebolla, ajo, papa, habichuelas.

Al indagar sobre la situación sobre los subsectores, señalaron la fuerte crisis del arroz que fue provocada por la importación de 4.7 millones, lo que provocó sobreinventarios impidiendo así la colocación de cosecha y ocasionando perdidas históricas a los productores y advirtieron que esta crisis podría profundizarse para este 2026 por los altos inventarios que están siendo proyectados.

“Los consumidores continuaron perdiendo poder adquisitivo por el alza de los alimentos, con incrementos de hasta un 100 % en algunos productos. El costo de la canasta básica aumentó un 36 % entre 2020 y 2025, lo que provocó que muchas familias solo pudieran realizar una o dos comidas al día y enfrentaran una de las navidades más”, dijo Acosta.