Fueros y libertades de Cataluña marcaron las ideas independentista de Juan Pablo Duarte

Las luchas de los catalanes por su autonomía, sus privilegios, leyes, costumbres y derechos jurídicos conocidos como “fueros y libertades”, influyeron en la formación del pensamiento independentista de Juan Pablo Duarte y Díez, fundador de la patria dominicana, tras su estadía en España. Estas ideas fueron asimiladas por el patricio durante los dos años que permaneció en el noreste de España y que luego llevó a su regreso a Santo Domingo.

Aunque se conoce poco sobre este periodo de la vida de Duarte, se sabe que entre 1829 y 1831, cuando tenía entre 16 y 18 años, fue enviado por su padre a estudiar a Barcelona, España.

“Duarte vivió en Barcelona, pero no consta dónde vivió o qué lugares frecuentó. Habría que situarse en la Barcelona de fines de los años 20 y principios de los años 30 del siglo XIX para recrear los espacios conocidos por Duarte. Pero más importante que los lugares en los que pudo estar, es lo logrado en esa ciudad”, comentó a Listín Diario el historiador Edwin Espinal.

La principal fuente para confirmar esta etapa de la vida del patricio son los Apuntes de Rosa Duarte, su hermana, quien relata que Juan Pablo inició sus viajes siendo adolescente. “Papá, como comerciante y contando con que se dedicaría al comercio, lo puso a aprender teneduría de libros e idiomas”, escribió. (Apuntes para la Historia de la Isla de Santo Domingo, Proyecto de Digitalización, Academia Dominicana de la Historia).

En sus escritos, Rosa Duarte menciona que el joven fue encomendado por su padre a Pablo Pujol, un comerciante catalán que se embarcaba hacia el norte de América y tenía previsto viajar a diferentes puntos de Europa por razones comerciales.

En el documento, expresa dos anécdotas que contribuyeron a consolidar en Duarte el pensamiento de libertar la patria dominicana. La primera es que nació de un comentario del capitán del buque español en el que viajaba, quien habló de Santo Domingo en tono despectivo y preguntó al joven si no le avergonzaba decir que era haitiano, pues el país se encontraba dominado bajo esa potencia extranjera.

“J. P. le contestó: yo soy dominicano; a lo que con desprecio le contestó el capitán: tú no tienes nombre, porque ni tú ni tus padres merecen tenerlo, porque cobardes y serviles inclinan la cabeza bajo el yugo de sus esclavos”, relata Rosa Duarte, y añade que la vergüenza y desesperación impidieron a Duarte pronunciar una palabra, pero juró en su corazón “probarle al mundo entero que no tan solo teníamos un nombre propio, dominicanos, sino que nosotros (tan cruelmente vilipendiados) éramos dignos de llevarlo”.

Durante la travesía para llegar a su destino final en España, Duarte pasó por Nueva York, luego por Londres y París, de ahí partió hacia Bayona, capital del País Vasco francés, hasta finalmente llegar a Barcelona.

La segunda anécdota narrada por Rosa Duarte en sus apuntes sucedió tras el retorno de Duarte a su lar nativo. Duarte fue recibido por sus parientes y allegados y, entre las personas que fueron a felicitar a sus padres por el regreso del patriota, se encontraba Manuel María Valverde, un amigo de la familia, quien le preguntó al joven qué era lo que más le había llamado la atención y agradado en sus viajes: “los fueros y libertades de Barcelona, le contestó, fueros y libertades que espero demos nosotros un día a nuestra patria”.

Sobre este periodo, el historiador Edwin Espinal, citando al historiador Juan Daniel Balcácer, explicó que la permanencia de Duarte en esa ciudad le permitió conformar “un robusto pensamiento de fundamento liberal y nacionalista, que puso a disposición de sus coetáneos para bien de la patria y terminó de conformar el corpus doctrinal liberal que sirvió de fundamento para su proyecto revolucionario en beneficio del pueblo dominicano”.

Asimismo, el presidente del Instituto Duartiano Dominicano, Wilson Gómez, consideró que durante su permanencia en España, Duarte despertó una conciencia sobre la importancia de las libertades y la soberanía de los pueblos.

“Él viene claramente con esa concepción de luchar para conseguir el propósito liberador, y sobre la base de esos conocimientos, asume la causa, impulsa el movimiento y logra en el tiempo llevar a la población a una situación de conciencia tal que se coloca en condiciones de hacer un levantamiento armado contra las fuerzas haitianas”, afirmó el jurista.

Gómez añadió que Duarte logró sus hazañas independentistas a pesar de que el país se encontraba en desventaja frente a los haitianos, quienes ya habían logrado la independencia de su país en 1804 y, en cierto modo, habían heredado las técnicas, las armas y la experiencia del ejército francés napoleónico.

“Pese a que ellos eran superiores en armas, hombres y experiencia, esa conciencia que se fraguó en el pueblo dominicano fue determinante para que se expusiera claramente la decisión del pueblo de liberarse”, sostuvo.

Ambos profesionales coinciden en que la estadía de Duarte en España influyó de forma positiva en sus pensamientos de libertad, así como en sus proyectos constitucionalistas, que, según explican, tienen influencias tanto de la constitución catalana como la de Cádiz.