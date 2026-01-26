Día de Juan Pablo Duarte favorable para actividades al aire libre

Hoy, lunes 26 de enero, Día del natalicio de Juan Pablo Duarte, el contenido de humedad continuará siendo limitado en la masa de aire, debido a la influencia de un sistema de alta presión que domina las condiciones meteorológicas sobre el país.

Debido a estas condiciones, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que en gran parte del territorio nacional permanecerá con nubosidad aislada y cielo mayormente despejado, condiciones favorables para la realización de actividades al aire libre.

Sin embargo, el viento del este podría generar precipitaciones aisladas y débiles durante horas de la mañana en las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Samaná. En horas de la tarde, estos chubascos aislados podrían presentarse en La Altagracia, La Romana, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

“Para mañana, el sistema de alta presión seguirá determinando las condiciones meteorológicas sobre el país, pero la nubosidad transportada por el viento del este, generado por dicho sistema dará lugar a lluvias aisladas y débiles en poblados próximos a las costas, en primeras horas del día, es decir, provincias como: Barahona, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez. Mientras que en la tarde, prevalecerá un cielo con nubes dispersas y despejado en casi toda la geografía nacional, esperándose episodios de lluvias aisladas y débiles hacia la cordillera Central, hasta las primeras horas de la noche”.

Temperaturas

Las temperaturas continuarán frescas durante la noche y la madrugada, propias de la época del año, siendo esta sensación térmica más notable en las zonas montañosas del interior.

Condiciones marítimas

Se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles y pequeñas en las costas Atlántica y Caribeña navegar con precaución cerca del litoral y no aventurarse mar adentro, debido a vientos y oleaje anormales.