Cancelan vuelo de presidente electo chileno desde RD; haría escala en Miami

El vuelo en el que viajaría el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, fue cancelado la madrugada de este lunes por condiciones climáticas, informaron medios chilenos que viajan con el mandatario como parte de su gira por Latinoamérica.

Kast y su comitiva tenían previsto llegar este lunes a El Salvador en un vuelo con escala en Miami, Estados Unidos, procedente de República Dominicana, la primera parada de su gira.

La aerolínea, sin embargo, canceló el vuelo por la gran tormenta invernal que ha azotado a EEUU y que ya ha causado al menos once muertes.

Tal vuelo fue reprogramado para el 30 de enero, según reportó el medio chileno T13.

Este lunes, Kast tenía en agenda reunirse con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un encuentro bilateral.

En ese país, para el martes, Kast tenía previsto visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la reconocida megacárcel que impulsó Bukele para en su combate por la seguridad del país.

La comitiva del mandatario electo busca alternativas para su reunión con Bukele, informaron medios chilenos.

No obstante, hay un compromiso de Kast que no puede ser modificado: su asistencia a la cumbre de líderes en Panamá, la que habría sido la tercera parada del republicano, fijada para el 28 y 29 de enero.

Jornada en Dominicana

Kast, acompañado de su esposa, arribó a Repúblico Dominicana el sábado por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, al este del país. Se trasladó a Santiago de los Caballeros, una provincia al norte, donde se reunió con el presidente Luis Abinader.

El encuentro tuvo lugar en la residencia presidencial en Santiago, donde Kast y Abinader comparecieron ante los medios en una rueda de prensa conjunta.

Al otro día, el domingo, Kast y Abinader se trasladaron a la provincia fronteriza de Dajabón, donde recorrieron la verja perimetral que el gobierno dominicano construye en la frontera con Haití.

Allí definió la obra como una “solución integral de control de fronteras” y mostró interés en incorporar algunas medidas aplicadas por República Dominicana en su denominado plan de “escudo fronterizo”.

“Aquí nos han explicado una parte del control fronterizo que consiste en la construcción de una verja con todas las medidas de seguridad, tanto de control electrónico de todo tipo, también de control físico con un despliegue importante del Ejército”, afirmó a los periodistas.