José Antonio Kast define como “solución integral” la verja fronteriza dominicana

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, calificó como una “solución integral del control de fronteras” el modelo implementado por la República Dominicana en su zona limítrofe con Haití.

Durante un recorrido por la verja perimetral, el mandatario electo destacó la combinación de infraestructura física, tecnología avanzada y estrategias de cooperación económica como referentes para la región.

Kast, quien estuvo acompañado por sus futuros ministros de Seguridad y de Relaciones Exteriores, expresó su agradecimiento a las autoridades dominicanas por permitirle conocer en terreno el funcionamiento de la reja, la cual cuenta con medidas de seguridad electrónica y un despliegue del Ejército Nacional.

En sus declaraciones, el líder chileno resaltó que el enfoque dominicano no se limita exclusivamente a la seguridad nacional, sino que abarca una dimensión humana y económica.

Puso como ejemplo el uso de las zonas francas radicadas en territorio dominicano, las cuales permiten traspasar la manufactura de bienes a Haití, colaborando así con la economía del vecino país.

Otro punto de interés para la delegación chilena fue el sistema de identificación y registro. Kast explicó que las autoridades dominicanas han logrado identificar a personas que utilizan múltiples identidades y nombres falsos, detectando en el proceso situaciones graves de abuso y trata de menores.

Al respecto, señaló que la futura ministra de Seguridad de su gabinete, quien posee experiencia en la Fiscalía, ha puesto especial atención en cómo se utiliza el dinero y el engaño para gestionar visas de reunificación familiar que no corresponden a la realidad.

“Nos comentaban que muchas veces estas visas no corresponden a esa situación de reunificación y, en esa línea, debemos compartir información con distintos países”, manifestó, advirtiendo sobre el uso de pasaportes de menores de edad como parte de redes de trata de personas.