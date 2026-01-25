Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Movimiento Justicia en el Jet Set marcha hacia el Palacio Nacional

A la 1:50 de la tarde partió la marcha desde las avenidas 27de Febrero esquina Máximo Gómez, mientras sonaban las canciones de Rubby Pérez. 

Lizbeth Chalas, Nayrobi Cruz y Josué batista Santo Domingo, RD

La protesta convocada por el Movimiento Justicia por el Jet Set para este domingo se desarrolla entre  dolor y sed de justicia por los fallecidos el 8 de abril de 2025, tras desplomarse el techo de la discoteca.

Sobrevivientes de la tragedia, familiares de las víctimas con apoyo del Movimiento de la Antigua Orden Dominicana, se dieron cita este domingo a la 1:00 de la tarde con globos blancos y camisetas con fotografías de los fallecidos. 

Las pancartas rezan expresiones como “Justicia ante la indiferencia de las autoridades”, “Que sus muertes no queden impunes”, “Justicia no es venganza, es responsabilidad”, “¿Quiénes son los responsables? La Familia Espaillat”; "El dinero no revive los muertos". 

El destino de las decenas de personas es Palacio Nacional.

A la 1:50 de la tarde partió la marcha desde las avenidas 27de Febrero esquina Máximo Gómez, mientras sonaban las canciones de Rubby Pérez, quien también perdió la vida en la madrugada del 8 de abril.

Mientras avanzaba la protesta, fueron mencionados cada uno de los nombres de las víctimas mortales.

