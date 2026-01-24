Tormenta de nieve en EE. UU. provoca cancelación masiva de vuelos desde AILA y Puerto Plata

Al menos 20 vuelos comerciales de ida y vuelta fueron cancelados desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), José Francisco Peña Gómez, y el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, como consecuencia de la fuerte tormenta de nieve que azota amplias zonas de Estados Unidos, provocando un impacto directo en las operaciones aéreas entre ambos países.

Las cancelaciones afectaron vuelos programados hacia diversas ciudades estadounidenses, lo que dejó a miles de pasajeros varados tanto en las terminales dominicanas como en aeropuertos en Estados Unidos, en medio de un panorama de incertidumbre y retrasos generalizados en el transporte aéreo internacional.

De acuerdo con informaciones obtenidas en ambas terminales, las aerolíneas se vieron obligadas a suspender sus operaciones debido a las severas condiciones climáticas en territorio estadounidense, donde la tormenta invernal ha generado intensas nevadas, acumulación de hielo y temperaturas extremas, afectando pistas, sistemas de navegación aérea y la seguridad de los vuelos.

En el AILA, numerosos viajeros permanecieron en las áreas de chequeo y salas de espera a la espera de información oficial sobre la reprogramación de sus vuelos, mientras que en el aeropuerto Gregorio Luperón, en Puerto Plata, se reportaron situaciones similares, con pasajeros que tenían conexiones hacia ciudades del noreste, medio oeste y sur de Estados Unidos.

Ante este escenario, tanto las aerolíneas como la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) reiteraron el llamado a los pasajeros para que, antes de trasladarse a los aeropuertos, se informen directamente con sus agentes de viajes o con el personal de las aerolíneas en las terminales, a fin de verificar el estatus de sus vuelos y evitar contratiempos innecesarios.

Las autoridades aeroportuarias explicaron que estas medidas buscan reducir la congestión en las instalaciones y garantizar que los viajeros cuenten con información actualizada sobre cancelaciones, retrasos o posibles reprogramaciones, mientras se normalizan las operaciones en Estados Unidos.

Se espera que el restablecimiento total de los vuelos dependa de la evolución de la tormenta de nieve y de las condiciones de seguridad en los aeropuertos estadounidenses, por lo que no se descartan nuevas cancelaciones o ajustes en los itinerarios durante las próximas horas.

Luis López, director corporativo de comunicaciones de Aeropuertos Dominicanos XXI AERODOM declaró que entre los vuelos afectados están los de las aerolíneas Jetblue, Ayways, American Airlines, Arajet, United Arilines y otras que tenían operaciones hacia ciudades como New York, Boston, Newark, Charlote y otras ciudades de Estados Unidos.