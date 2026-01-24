Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

DGII

DGII restablece servicios digitales

La institución se disculpó por los inconvenientes causados por la situación y emitió un comunicado en el cual explicaba las razones.

DGII informó que no habrá prórroga para la renovación sin recargo del Impuesto de Circulación de Vehículos.

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó esta tarde que sus servicios digitales han sido restablecidos y se encuentran funcionando con normalidad.

Esta información surgió tras sus plataformas tecnológicas presentar inconvenientes debido a “problemas eléctricos” que dificultaron la venta de marbete y otros de sus servicios en su oficina virtual.

Lectores de Listín Diario reportaron que fueron a varias asociaciones y la respuesta que recibieron fue la misma: “No tenemos marbete porque el sistema de la DGII está en el piso.  

La institución se disculpó por los inconvenientes causados por la situación y emitió un comunicado en el cual explicaba las razones.

El pago del marbete vence el 31 de enero en entidades bancarias autorizadas. Y no habrá prórroga, según lo anunciado por la DGII. 

La entidad había exhortado en fechas anteriores a los propietarios de vehículos a completar el proceso de renovación en el plazo establecido, evitando de esta manera recargos, multas y otras sanciones contempladas.

Para realizar su renovación, se necesita la fotocopia de la matrícula del vehículo, actualizada, legible y en buen estado, la cédula del propietario y el monto dispuesto, que es 3,000 pesos para vehículo de 2021 a la fecha, y 1,500 para los de 2020 y años anteriores.

