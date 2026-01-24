DGII restablece servicios digitales

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó esta tarde que sus servicios digitales han sido restablecidos y se encuentran funcionando con normalidad.

Esta información surgió tras sus plataformas tecnológicas presentar inconvenientes debido a “problemas eléctricos” que dificultaron la venta de marbete y otros de sus servicios en su oficina virtual.

Lectores de Listín Diario reportaron que fueron a varias asociaciones y la respuesta que recibieron fue la misma: “No tenemos marbete porque el sistema de la DGII está en el piso.

La institución se disculpó por los inconvenientes causados por la situación y emitió un comunicado en el cual explicaba las razones.

El pago del marbete vence el 31 de enero en entidades bancarias autorizadas. Y no habrá prórroga, según lo anunciado por la DGII.

DGII restable servicios digitalesListín Diario

La entidad había exhortado en fechas anteriores a los propietarios de vehículos a completar el proceso de renovación en el plazo establecido, evitando de esta manera recargos, multas y otras sanciones contempladas.

Para realizar su renovación, se necesita la fotocopia de la matrícula del vehículo, actualizada, legible y en buen estado, la cédula del propietario y el monto dispuesto, que es 3,000 pesos para vehículo de 2021 a la fecha, y 1,500 para los de 2020 y años anteriores.