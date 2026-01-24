Limitarán servicio de agua en sectores del DN a partir de la 9:00 a. m. del próximo lunes

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que el servicio de agua potable estará limitado en varios sectores del Distrito Nacional a partir de las 9:00 de la mañana del lunes 26 de enero hasta la 1:00 de la tarde del martes 27 del mismo mes.

La institución señaló que los sectores que serán afectados son Pradera Verde, Los Cacicazgos, Residencial José Contreras, Sandra I, Sandra II, Atalaya, 16 de Agosto, El Pedregal, Gacela, Urbanización AESA, INVI, Costa Caribe, Miramar, Lotería, Urbanización Tropical, Alfimar, Jardines del Sur, Luz Consuelo y Muelle Haina Oriental.

Así como también Manresa, Urbanización Costa Verde, Urbanización Costa Azul, Atlántida, Nordesa III, Mar Azul, Dominicanos Ausentes, Feria Ganadera, 30 de Mayo, El Caliche, Los Arrecifes, Las Antillas, Costa Brava, Urbanización Costa Criolla y Urbanización Coplan.

La CAASD explicó que la limitación del líquido se debe a la ejecución de trabajos de interconexión de tuberías, previamente reubicadas por la construcción del paso a desnivel en la Plaza de la Bandera.

Finalmente, aseguró que, una vez concluidos los trabajos, el servicio será restablecido de manera progresiva en los sectores afectados.

“Agradecemos la comprensión de la ciudadanía por los inconvenientes temporales que estas labores pudieran ocasionar, las cuales se realizan en beneficio del desarrollo vial y la mejora continua de los servicios públicos”, puntualizó.