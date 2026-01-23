Pedro Vergés es seleccionado Premio Nacional de Literatura 2026

La Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura anunciaron este viernes al escritor y profesor, Pedro Vergés, como ganador del Premio Nacional de Literatura 2026.

El acto celebrado en la sala Manuel Rueda de la Fundación Corripio, estuvo encabezado por Ana Corripio de Barceló, vicepresidenta de la entidad, quien anunció que el escritor y diplomático dominicano fue elegido a unanimidad.

Corripio de Barceló destacó la prosa ejemplar de Vergés y su "impecable manejo del idioma".

"Su valiosa contribución a las letras contemporáneas con obras fundamentales como la novela galardonada con dos importantes premios en España y la profundidad de su trabajo de investigación literaria y de ensayista", afirmó.

Tras esto, la vicepresidenta de la fundación dio la buena nueva a Vergés mediante una llamada telefónica, quien expresó su agradecimiento al ser condecorado con este galardón.

Asimismo, informaron que la ceremonia oficial de la premiación será realizada el próximo martes 17 de febrero en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Integrantes del comité de selección del Premio Nacional de Literatura 2026Audry Trinidad

Sobre el premio

El Premio Nacional de Literatura 2026 destaca la labor literaria del homenajeado, así como su contribución al enriquecimiento de la cultura nacional.

Este galardón, que reconoce el esfuerzo y dedicación a lo largo de toda una vida, incluye un diploma y, además, el ganador recibirá una dotación económica de dos millones de pesos.

El proceso de selección fue realizado por un jurado compuesto por los rectores de universidades del país como la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), un representante del rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), un representante del rector de la universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Central del Este (UCE), un representante del rector de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD); el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y el Pastor de Moya, viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, en representación del Ministerio de Cultura, el director de la Academia Dominicana de la Lengua, Bruno Rosario Candelier y un asesor de la Fundación Corripio.