“My Love”, “Herby” y otros nombres utilizados por padres para nombrar a sus hijos en RD durante 2025

De acuerdo a la Junta Central Electoral (JCE) para el año 2025, el registro civil de República Dominicana presenta la declaración de 177,220 bebés. De este grupo, unas 15 niñas y 15 niños fueron nombrados con denominaciones pocos comunes en el país.

Muchos de estos nombres parecen ser combinaciones de dos y más motes.

Un listado enviado por el órgano electoral a Listín Diario indica que los 15 nombres menos comunes utilizados por los progenitores para nombrar a sus niñas fueron: Yamaika, Fednalle, My Love, Nayelimar, Franzeka, Camilly, Dilaine, Jezleen, Andra, Kerlinda, Yudelkys, Danisela, Yesmailin, Raineliz.

En el listado, el nombre de Yesmailin se repite dos veces como uno de los 15 nombres más comunes para ponerles a las niñas.

Los 15 nombres menos comunes utilizados en niños son los siguientes: Herby, Wenquis, Rovin, Brensley, Mahilor, Wilfer Yoswal Joemil, Jhower, Arielvin, Daini, Yeithan, Osmell, Ifrain y Keyro.

Se recuerda que la Junta Central Electoral, presentó el listado de los 15 nombres más usados, en niños y niñas, en 2025.

Estos son: Adhara, Ailany, Isabella, Zoe, Valentina, Abigail, Alaia, Emma, Camila, Sofia, Genesis, Alaysha Charlotte, Ashley y Elizabeth, como nombre de niñas. Mientras que de varones los más usados fueron: Adriel, Sebastián, Noah, Thiago, Alexander, Gael, Liam, Emmanuel, Danuel, Samuel, Dariel, Aarón, Eithan, Isaac y Miguel Ángel.