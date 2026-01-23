Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

nombres en rd

“My Love”, “Herby” y otros nombres utilizados por padres para nombrar a sus hijos en RD durante 2025

De acuerdo a la Junta Central Electoral (JCE) para el año 2025, el registro civil de República Dominicana presenta la declaración de 177,220 bebés. De este grupo, unas 15 niñas y 15 niños fueron nombrados con denominaciones pocos comunes en el país.

Evitaron que 428 bebés fallecieran en hospitales públicos en 2023.

Evitaron que 428 bebés fallecieran en hospitales públicos en 2023.Archivo

Avatar del Yudelka Domínguez
Yudelka DomínguezSanto Domingo, RD. 

De acuerdo a la Junta Central Electoral (JCE) para el año 2025, el registro civil de República Dominicana presenta la declaración de 177,220 bebés. De este grupo, unas 15 niñas y 15 niños fueron nombrados con denominaciones pocos comunes en el país.

Muchos de estos nombres parecen ser combinaciones de dos y más motes.

Un listado enviado por el órgano electoral a Listín Diario indica que los 15 nombres menos comunes utilizados por los progenitores para nombrar a sus niñas fueron: Yamaika, Fednalle, My Love, Nayelimar, Franzeka, Camilly, Dilaine, Jezleen, Andra, Kerlinda, Yudelkys, Danisela, Yesmailin, Raineliz.

En el listado, el nombre de Yesmailin se repite dos veces como uno de los 15 nombres más comunes para ponerles a las niñas.

Los 15 nombres menos comunes utilizados en niños son los siguientes: Herby, Wenquis, Rovin, Brensley, Mahilor, Wilfer Yoswal Joemil, Jhower, Arielvin, Daini, Yeithan, Osmell, Ifrain y Keyro.

Se recuerda que la Junta Central Electoral, presentó el listado de los 15 nombres más usados, en niños y niñas, en 2025.

Estos son: Adhara, Ailany, Isabella, Zoe, Valentina, Abigail, Alaia, Emma, Camila, Sofia, Genesis, Alaysha Charlotte, Ashley y Elizabeth, como nombre de niñas. Mientras que de varones los más usados fueron: Adriel, Sebastián, Noah, Thiago, Alexander, Gael, Liam, Emmanuel, Danuel, Samuel, Dariel, Aarón, Eithan, Isaac y Miguel Ángel. 

Avatar Yudelka Domínguez

Yudelka Domínguez

Ver más

Tags relacionados