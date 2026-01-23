El dolor de Felicita Velázquez tras la pérdida de su hija querida en la tragedia del Jet Set

Entre dolor, luto y desolación asimila Felicita Velázquez, de 80 años, el fallecimiento de su “hija querida”, su “reina” Ana Altagracia Figuereo Velázquez, tras su fallecimiento el pasado 8 de abril en la tragedia de la discoteca Jet Set.

A la edad de 56 años falleció Ana, la quinta hija de seis, que engendró doña Felicita. Era líder comunitaria y comerciante; además, pertenecía a la comunidad GLTBQ+.

“Yo le decía mi rey y ella me decía su reina. Ella me decía que era su flor, y yo le decía: "Y tú, mi clavel". Yo quiero a mis demás hijas; mis hijas son buenas, pero con ella tuve mucha convivencia. Nos fuimos a Estados Unidas juntas, vinimos para acá juntas, la crié conmigo y era muy buena ella”, expresó Velázquez sin poder contener las lágrimas.

La vocación de servicio y la solidaridad eran solo algunas de las virtudes que daban la cara por Ana Altagracia.

“Ella toda la vida fue solidaria, todo lo compartía. Era una persona muy buena, muy sana. Yo le digo Tatu y como quiera; mi hija querida, mi reina”, señala.

Anteriormente, Ana residía en Nueva York con su madre, pero decidieron regresar al país y se radicaron en la ciudad capital. Era oriunda de la provincia San José de Ocoa.

Doña Felicita narró que Ana Altagracia acudió a la fiesta en la que tocaba el merenguero Rubby Pérez junto a su orquesta con una de sus hermanas, quien por dicha sobrevivió al desastre.

A las 12:00 de la medianoche del 8 de abril, habían acordado Felicita y Ana Altagracia reencontrarse para ambas disfrutar del lunes merenguero que se llevaba a cabo en el Jet Set Club, pero Ana nunca llegó ni respondió a los mensajes ni las llamadas de su madre.

A pesar del dolor que embarga su corazón, Felicita dice que confía plenamente en Dios.José Alberto Maldonado

“Quedamos en que a las 12:00 íbamos para la fiesta y que ella me vendría a buscar; cuando dieron las 12:00, yo llamé si la fiesta se había terminado y no me contestó el celular. Yo dije: "Qué raro" Parece que no hay señal; déjame salir. Yo estaba en el Maunaloa y salí; cuando estoy ahí afuera, viene un seguridad del Maunaloa y dice: ´Qué desgracia tan grande ha pasado, se derrumbó esa discoteca y dizque que no ha quedado ni uno vivo´. Le pregunto: ´¿Cuál discoteca?´, y me dice que el Jet Set. Ahí me desplomé sabiendo que tenía dos hijas ahí´, narró Velázquez.

“El último beso me lo dio faltando 20 para las 8:00 pm en el Maunaloa. Ella me daba un beso cuando nos despedíamos y me decía ‘chachipe', que significa suerte”, agregó.

Doña Felicita contó que su otra hija sobrevivió debido a que se refugió en las columnas de la infraestructura por tener una de sus piernas enyesada, pero Ana Altagracia falleció al instante. Su cuerpo lo recuperaron el miércoles, sepultado entre escombros.

Velázquez expresó que sus hijas colocaron el caso en manos de sus abogados y de la justicia. A pesar del dolor que embarga su corazón, Felicita confía plenamente en Dios.

“La palabra de Dios es la única que penetra los corazones y sana todo ser humano. Yo todo lo pongo en las manos de Dios. Mi hija para mí era mi ángel y todo; eso era mi hija y nunca lo voy a olvidar. La justicia más grande es la de Dios”, dice.

la tragedia

El colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo ocurrió el 8 de abril de 2025, dejando 236 fallecidos y al menos 180 heridos durante un concierto del merenguero Rubby Pérez.

El techo se desplomó mientras Rubby Pérez interpretaba "Color de Rosa", sumiendo al país en una de sus más dolorosas tragedias.

La tragedia, en sus días posteriores, también tomó rumbos de escándalos cuando los escombros se trasladaron a la Feria Ganadera para peritaje, pero parte fue trasladado a un solar en la provincia Santiago.

El 11 de junio, una comisión especial entregó un informe preliminar a la Procuraduría General de la República con los resultados de su investigación, que arrojó sobrecarga en el techo de la estructura.

Antonio y su hermana Maribel Espaillat fueron arrestados el 12 de junio y el día 19 les fue impuestas medidas de coerción consistentes en impedimento de salida del país, presentación periódico y el pago de una fianza.

