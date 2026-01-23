Coronel Retirado denuncia tiene 11 meses sin cobrar su pensión y pide intervención de Hacienda

El coronel retirado de la Policía Nacional Elauterio Ortega lloró al denunciar que el Ministerio de Hacienda tiene 11 meses sin pagarle el salario correspondiente a su pensión.

Durante una participación en el programa “El Poder del 10”, en Puerto Plata, Ortega explicó que sirvió a la institución policial por más de 36 años y que, tras un inconveniente administrativo ocurrido en la Junta Central Electoral —ya solucionado—, aún no ha recibido el depósito que supera el millón de pesos, monto que asegura le corresponde por ley.

Según el detalle, en su declaración figura con un apellido distinto, debido a irregularidades en los documentos de los padres. Esta situación fue resuelta y hace tres meses depositó los documentos con la corrección de lugar expedidos por la JCE, por lo que reclama el pago correspondiente para hacer frente a la difícil situación que tiene por tantos meses sin recibir el pago.

El exoficial pidió públicamente al ministro de Hacienda, Magín Díaz, que atienda su caso y disponga la regularización de su pago.

Manifestó que las deudas “lo arropan” y que la difícil situación económica lo ha llevado a tener pensamientos “impropios”, pero sostiene que su honestidad y fe en Dios lo mantienen firme.

“Lo único que le pido a Dios es fuerza y que me ayude a resolver este problema”, expresó visiblemente afectado.

El excoronel Elauterio Ortega reside actualmente en el municipio de Villa Isabela, provincia Puerto Plata.