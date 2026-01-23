CEPM reafirma compromiso con avance del turismo

En el 2022, CEPM presentó en FITUR su hoja de ruta hacia la carbono neutralidad, CEPM Zero, con la presencia del presidente Luis Abinader.

En esta edición del 2026 de FITUR, la compañía compartió los avances alcanzados y destacó el impacto estratégico de su modelo energético en el desarrollo del turismo dominicano, consolidándose como socio clave del sector turístico y de inversión del país.

La empresa destacó el cumplimiento al 100% de la primera fase de su proyecto CEPM Zero en 2025, con la incorporación de 270 MWp de energía solar fotovoltaica, más de 160 MWh en sistemas de almacenamiento de energía (BESS), y la entrada en operación de la nueva planta de generación a gas natural de 37.05 MW que aporta respaldo flexible.

Esta combinación fortalece la resiliencia del sistema, garantiza continuidad del servicio ante picos de demanda o contingencias y facilitando la integración segura de energías renovables.

Asimismo, alianzas con los clientes: sostenibilidad que genera ahorro y competitividad

La transición energética también se refleja en los clientes.

CEPM ha impulsado el desarrollo de más de 25 parques solares en hoteles y complejos turísticos, así como la incorporación de estaciones de carga para vehículos eléctricos junto a Evergo, permitiendo reducir costos operativos y avanzar en metas de sostenibilidad.

Estas iniciativas contribuirán a una reducción acumulada de más de 400 mil toneladas de CO2 en 15 años, fortaleciendo el posicionamiento de las cadenas hoteleras en mercados internacionales cada vez más exigentes en criterios ESG.

expansión del turismo

En 2025, CEPM extendió y robusteció su red para acompañar el desarrollo continuo de nuevos proyectos turísticos en Miches, uno de los polos con mayor proyección del país, garantizando la energía confiable y la capacidad operativa que requiere la apertura y expansión hotelera para operar, crecer y sostener estándares internacionales de calidad.

Destacó la energía como ventaja competitiva del turismo del futuro.

“Hoy la energía es una ventaja competitiva del turismo del futuro. En CEPM hemos comprobado que un modelo energético confiable, limpio e innovador no solo reduce emisiones, sino que impulsa la competitividad del destino, genera confianza en los inversionistas y transforma la experiencia del visitante”, afirmó Rolando González Bunster, presidente y CEO de InterEnergy Group.

Con una infraestructura moderna, una hoja de ruta clara hacia la carbono neutralidad y una relación cercana con sus clientes, CEPM reafirma en FITUR su rol como aliado estratégico del turismo dominicano, impulsando un modelo energético que acompaña la evolución del principal destino del Caribe hacia una nueva etapa de desarrollo sostenible.

Destacó que en CEPM trabajan por una República Dominicana sostenible convirtiendo a Punta Cana, Bávaro, Macao, Uvero Alto, Miches, Bayahíbe y Saona en 100% verdes. La entidad brinda ahora energía confiable al 65% de la oferta hotelera del país.