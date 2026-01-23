La brecha entre nacimientos y defunciones se estrecha, según datos de la JCE

Entre los años 2005 y 2025, el Registro Civil dominicano contabilizó un total de 4,386,222 nacimientos y 808,174 defunciones, arrojando un crecimiento natural acumulado de 3,578,048 personas.

Según una extracción y análisis de datos del visor estadísticos del Observatorio del Sistema Nacional del Registro Civil (Onarec) de la Junta Central Electoral (JCE), los nacimientos siguen superando ampliamente las defunciones, pero con un ligero cambio en los últimos años.

El dato muestra como van cambiando las curvas: los nacimientos caen con fuerza en el 2020 (pandemia del Covid-19) y no vuelven a su tendencia previa. Mientras que las defunciones suben y se estabilizan cerca de 50 mil al año tras un pico del 2021. Esto refleja que cada año la distancia entre nacimientos y defunciones se está haciendo más corta.

Nacimientos contra defunciones

En el período analizado (2005–2025), el año con más nacimientos registrados fue 2015, con 262,096. Ese nivel contrasta con el mínimo que se dio en 2020, con 171,412. La caída entre 2019 (225,999) y 2020 (171,412) fue de 54,587 nacimientos, un desplome de 24,2 % en un solo año, el movimiento más brusco de toda la serie, pudieron haber estado influenciado por la pandemia del Covid-19.

TC revoca sentencia que ordenaba a JCE registrar nacimientos de menores en Tamayo Lea también

Después de la caída de 2020, los nacimientos rebotan en 2021 (208,260) y 2022 (212,410), pero desde 2023 (206,244) la tendencia comenzó a bajar: 2024 (188,811) y 2025 (177,228). Precisamente este último año terminó como el segundo registro anual más bajo en las dos décadas analizadas, solo por encima de 2020.

En el caso de las defunciones, estas muestran otra dinámica: 2005 aparece con 14,970 personas fallecidas, pero ya en 2014 la cifra se ubica en 39,474. Ese incremento progresivo puede sugerir, en parte, un fenómeno habitual en aspectos administrativos como una mejor cobertura del registro (más captación, menos subregistro o rezagos), más que un cambio “real” de mortalidad por cada año.

Desde 2015, las defunciones entran en una franja más “estable” comenzando con 40,269 (2015) y manteniéndose cerca de 43 a 47 mil entre 2016 y 2019, y 45,789 en el año pandémico (2020). Un año después (2021), el máximo llega con 53,584 fallecimientos registrados, y desde entonces se mantiene superando los 50 mil: 51,357 (2022), 50,112 (2023), 50,219 (2024) y 51,649 (2025).

Tomando en consideración todos los datos mostrados, se puede ver un contraste significativo con el cambio de décadas.

La mayor brecha entre nacimientos y defunción se dio en el año 2015 con 262,096 nacimientos contra 40,269 defunciones, para una diferencia de 221,827 personas, a favor de los nacimientos.

Pero, 10 años más tarde, en el 2025, fue considerablemente menos la brecha: 177,228 nacimientos contra 51,649 defunciones, para una diferencia de 125,579 personas. Sumando un dato adicional a este, en el año 2020 también se dio una situación similar, pero con 44 casos más que el período comparado.

Teniendo en consideración lo planteando, se puede observar como el contraste en el período 2005–2025 muestra tres hechos claros: los nacimientos registrados no regresaron a los niveles previos a 2020; las defunciones registradas, tras el pico de 2021, se sostienen alrededor de 50 mil y la brecha entre ambos se está estrechando, al punto de que el año 2025 marcó el balance natural registrado más bajo de las dos décadas analizadas.

Un detalle adicional, es que en el período analizado, los nacimientos muestran que se han dado a luz más hombres (50.6 %) que mujeres (49.4 %). Mientras que en las defunciones la brecha es mayor, siendo los hombres (58.2 %) los que más han fallecido por encima de las mujeres (41.8 %).

Registro y razones

Otro dato que muestra la JCE es el tipo de registro, donde se observa un volumen masivo de nacimientos anotados “fuera de plazo” con 1,039,630 en el período. En ese mismo renglón, hay dos categorías que conectan directamente con debates públicos de los últimos años: “extranjeros” (276,454) y “transcripciones” (221,318).

Del lado de las defunciones, el visor deja otra lectura: la gran mayoría cae de fallecimientos cae en categorías no violentas. Muerte natural lidera las estadísticas con 343,329, seguido de enfermedad (236,935) y “otras causas” con 168,080 personas.

A estas le siguen las violentas con “tránsito” (33,189); homicidios (15,616) y suicidios (5,886)

El Observatorio del Sistema Nacional del Registro Civil (Onarec) indica en su portal digital que los datos corresponde únicamente a estadísticas de la Junta Central Electoral, por lo que pueden diferir contras fuentes oficiales por metodologías distintas.