“Teteo” sin control y calles inundadas son el calvario del sector Los Solares, en El Almirante

Inundados tras una simple llovizna, asediados por la delincuencia y "sordos" por la música a todo volumen; estos son los principales dolores de cabeza de los residentes en el sector Los Solares, en El Almirante, Santo Domingo Este.

Cada noche, hasta las 5:00 de la mañana, diversos puntos del sector se convierten en una fiesta improvisada. La angustia de la comunidad crece ante la falta de consecuencias que frenen esta conducta.

Según denuncian los vecinos, aunque llaman a la policía, tan pronto las patrullas se retiran, el ruido vuelve a apoderarse del entorno.

Vivir en medio del estruendo

Gregorio Batista, uno de los afectados, aseguró que durante las madrugadas su casa retumba debido al volumen de la música. Explica que varios vehículos se estacionan, sus ocupantes sacan sillas y bebidas, y abren los baúles para potenciar el sonido de las bocinas.

“Prenden esos radios a las 10:00 de la noche y a las 3:00 de la mañana todavía el ruido no deja dormir. Yo tengo que despertarme temprano para ir a trabajar; incluso he considerado irme a vivir a otro lugar”, expresó con visible incomodidad.

Por su parte, Karla, presidenta de la junta de vecinos "Estados Unidos para Todos", denunció que los fiesteros no toman conciencia del daño que causan. “A veces cierro mi cafetería porque ni jugando dominó nos escuchamos por la música.

Ellos acechan cuando la policía se va y suben el volumen 'de maldad'; hasta ponen un guardián que les avisa si viene la patrulla”, manifestó.

Calles deterioradas y sin drenaje

El deterioro vial es otro foco de conflicto. La calle Duarte, en su salida hacia el sector La Toronja, permanece con agua estancada incluso cuando no llueve.

Durante un recorrido por la zona, se observó cómo un minibús luchaba por transitar debido a los profundos baches.

Los residentes explican que la falta de un sistema de drenaje adecuado hace que cualquier intento de bacheo sea inútil.

Para evitar que el agua entre a sus hogares, han tenido que levantar muros en las entradas. “No tenemos aceras porque el agua las daña.

Limpian los filtrantes, pero se vuelven a tapar con la basura que arrastra la lluvia; no puede caer un poco de agua porque todo se inunda”, lamentó Karla.

Delincuencia "disfrazada" de juego

La inseguridad ha tomado formas inusuales en la zona. Lo que inició como una moda entre jóvenes que usaban pistolas de bolas de gel (hidrogel) para jugar, se ha convertido en una cobertura para actos delictivos.

“Hace unos días, en la calle paralela a la principal, 'peinaron' el área; atracaron a todo el que pasaba. Usaban esas pistolas de bolitas para intimidar, pero sus acompañantes mostraban armas reales para despojar a la gente de sus pertenencias”, relató Miguel, un residente que prefirió reservar su apellido por temor.