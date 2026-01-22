Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

En RD existen más de 1,000 rutas de transporte público; unas 272 están en Santo Domingo y el DN

En Santo Domingo y el Distrito Nacional, hay alrededor de 272 rutas; de estas, unas 114 corresponden a rutas de carros públicos, que funcionan desde las 5:30 de la mañana a 10:30 de la noche.

El Gobierno afirma que “ninguna de las instancias responsables han contemplado ni tratado la eliminación de esa compensación” que permite que los usuarios del transporte público paguen una tarifa accesible.

Carros del transporte público.LISTIN DIARIO

Yudelka DomínguezSanto Domingo, RD. 

Con un costo entre 30 y 1,725 pesos, en República Dominicana existen unas 1,372 rutas del transporte público, divididas en urbana e interurbana, de acuerdo a datos agrupados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Se recuerda que las rutas interurbanas son aquellas que conectan diferentes ciudades o pueblos.

En esta cantidad, publicada por el Intrant, no están registradas las rutas de motocicletas que existen en el país. El pasado mes de septiembre, esa entidad informó a Listín Diario que el registro de las paradas de motores se encontraba “en proceso de revisión y validación interna”. 

En Santo Domingo y el Distrito Nacional, hay alrededor de 272 rutas; de estas, unas 114 corresponden a rutas de carros públicos, que funcionan desde las 5:30 de la mañana a 10:30 de la noche. Las mismas trabajan los siete días de la semana.

El costo de trasportarse en estos carros va desde 35 pesos como el pago mínimo y 50 pesos como el máximo, de acuerdo al registro del Intrant.

Además de carros, en Santo Domingo y el Distrito Nacional funcionan rutas de microbuses, que representan 44; minibuses, con unos 64 y autobuses, con 53.

Del total de rutas urbanas e interurbanas ubicadas en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional hay 59 y las restantes están en Santo Domingo.

Entre todas las rutas, urbanas e interurbanas, en el territorio nacional el pasaje mínimo es 30 pesos y el máximo 1,725 pesos.

El segundo lugar que más agrupa rutas del transporte público es Santiago, con 123 rutas urbanas e interurbanas. Le sigue la provincia de Azua, con 116; en Duarte, con 90 rutas; San Cristóbal, 68.

Las provincias que menos rutas registran son: Pedernales con 5; Dajabón y Montecristi con 12, respectivamente; Hato Mayor y Monseñor Nouel 15, respectivamente.

