En RD existen más de 1,000 rutas de transporte público; unas 272 están en Santo Domingo y el DN

Con un costo entre 30 y 1,725 pesos, en República Dominicana existen unas 1,372 rutas del transporte público, divididas en urbana e interurbana, de acuerdo a datos agrupados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Se recuerda que las rutas interurbanas son aquellas que conectan diferentes ciudades o pueblos.

En esta cantidad, publicada por el Intrant, no están registradas las rutas de motocicletas que existen en el país. El pasado mes de septiembre, esa entidad informó a Listín Diario que el registro de las paradas de motores se encontraba “en proceso de revisión y validación interna”.

En Santo Domingo y el Distrito Nacional, hay alrededor de 272 rutas; de estas, unas 114 corresponden a rutas de carros públicos, que funcionan desde las 5:30 de la mañana a 10:30 de la noche. Las mismas trabajan los siete días de la semana.

El costo de trasportarse en estos carros va desde 35 pesos como el pago mínimo y 50 pesos como el máximo, de acuerdo al registro del Intrant.

Además de carros, en Santo Domingo y el Distrito Nacional funcionan rutas de microbuses, que representan 44; minibuses, con unos 64 y autobuses, con 53.

Del total de rutas urbanas e interurbanas ubicadas en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional hay 59 y las restantes están en Santo Domingo.

Entre todas las rutas, urbanas e interurbanas, en el territorio nacional el pasaje mínimo es 30 pesos y el máximo 1,725 pesos.

El segundo lugar que más agrupa rutas del transporte público es Santiago, con 123 rutas urbanas e interurbanas. Le sigue la provincia de Azua, con 116; en Duarte, con 90 rutas; San Cristóbal, 68.

Las provincias que menos rutas registran son: Pedernales con 5; Dajabón y Montecristi con 12, respectivamente; Hato Mayor y Monseñor Nouel 15, respectivamente.