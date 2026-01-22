Misas y procesiones sellaron celebración Día de la Altagracia

Con diferentes actividades religiosas, entre ellas misas, procesiones y otras expresiones de fe, feligreses de todo el país celebraron este miércoles el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, mientras miles de dominicanos se congregaron en la Basílica de Higüey en devoción a la virgen.

En esta ocasión, a la celebración religiosa en la Basílica de Higüey, no asistió el presidente de la República, Luis Abinader, como es tradición, por estar aquejado de un virus gripal, según explicó la primera Dama, Raquel Arbaje.

obispo: ejercer con transparencia

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, exhortó a los líderes políticos, empresarios, servidores públicos y ciudadanos ejercer con transparencia, honestidad y vocación de servicio las funciones a su cargo, al tiempo que abogó por mayor atención a Higüey acorde a los aportes que realiza.

El prelado al hablar en presencia de la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña y la Primera Dama, Raquel Arbaje, durante su homilía solemne con motivo del Día de la Virgen de la Altagracia, en la Basílica-Catedral de Higüey manifestó que: “ el bien común debe ser el eje central de toda gestión pública y privada”.

Durante su homilía, Castro Marte exhortó a quienes ejercen funciones en el Estado, a servir al país y no a buscar beneficios personales o de grupos: “Podemos ser buenos servidores de la Patria, cumpliendo la ley, respetando los derechos humanos y obrando con rectitud”, expresó.

Castro Marte hizo énfasis a mayor atención a la provincia La Altagracia, acorde con los aportes, como la provincia que mayor aporte hace al fisco, en cuyo concurso deben estar comprometidos, el sector público y privado.

excusa al presidente

El prelado, en un momento del tedeum, saludó la presencia de la Vicepresidenta de la República Raquel Peña y la Primera Dama, Doña Raquel Arbaje de Abinader al excusar la presencia del presidente Luis Abinader, que no pudo estar presente por estar afectado de un virus gripal.

Al realizar un llamado contra la corrupción y la desigualdad el religioso, clamó la Dios con la intercesión de la Virgen de la Altagracia, fortaleza para abrir caminos que permitan reducir la pobreza, y cerrar la brecha entre ricos y pobres.

En su vehemente llamado a combatir la corrupción, y el uso indebido de los recursos públicos también cito la carencia de un régimen de consecuencias ante los delitos delictivos y el vacío de autoridad.

congregación en santiago

Cientos de feligreses se congregaron en el Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, en Santiago, con motivo de la celebración del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, patrona espiritual del pueblo dominicano.

Desde tempranas horas, los devotos acudieron al templo para participar en la eucaristía, muchos de ellos para dar gracias por favores recibidos, mientras otros asistieron con el propósito de cumplir promesas hechas a la Virgen.La misa fue presidida por el arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, quien ofició la celebración litúrgica en el santuario, considerado una de las principales parroquias de la Arquidiócesis de Santiago, después de la Catedral Santiago Apóstol.

Durante su homilía, monseñor Rodríguez abordó con firmeza el tema de la corrupción, calificándola como un mal que se ha ido normalizando en la sociedad y que se transmite “de funcionario en funcionario, como si se tratara de una cultura”.

El prelado señaló que la corrupción roba oportunidades y niega derechos fundamentales, como el acceso a la salud, la educación, la vivienda y una vida digna, al desviar recursos públicos hacia intereses personales. Asimismo, denunció la codicia y la avaricia como males que alejan al ser humano de los valores cristianos y de Dios.

procesión en ocoa

Una multitud acompañó la procesión solemne que recorrió diferentes calles de la ciudad al celebrarse hoy el día de la protectora del pueblo dominicano.

La procesión encabezada por el párroco de la parroquia San José, Anderson Perdomo, recorrió la Duarte, Colón, Manuel H. Cabral, Altagracia, 16 de Agosto hasta regresar a la iglesia nuestra señora de La Altagracia.