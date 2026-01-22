Director Incort: “No puedes tomar los órganos de un niño y colocárselo a un adulto”

Ante los rumores surgidos en los últimos días de que en República Dominicana se estarían secuestrando niños para trasplantar sus órganos, el doctor José Juan Castillos Almonte, director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort), negó que esa situación pueda darse en el país o el mundo debido a la complejidad que requiere trasplantar órganos.

Explicó que raptar un niño para extraer sus órganos es prácticamente imposible porque los órganos no se pueden guardar, necesitan de un banco de órganos.

Además de que tienen un tiempo viable para ser colocados. En caso del corazón y pulmón, dentro de las cuatro a seis horas de ser extraídos; y el riñón, que es el más duradero, entre 24 horas y un poco más.

“En República Dominicana y en el mundo el tráfico de órganos es prácticamente imposible. No puedes tomar los órganos de un niño y colocárselo a un adulto”, dijo José Juan Castillos Almonte.

El director del Incort explicó, además, que un órgano de un niño de determinada edad hay que ponérselo a un niño que tenga los mismos años, debido a que órganos como “el corazón e hígado hay que colocarlos en personas que tengan el mismo peso y estatura”.

“Para extraerse tiene que ser un equipo especializado en trasplante, cuando se extrae tiene que ser perfundido con un líquido de preservación de órganos y guardados a una temperatura alrededor de 4 grados centígrados”, indicó.

Indicó además que los trasplantes hay que hacerlos en hospitales de tercer y cuarto nivel porque deben poseer bancos de sangre y otro tipo de especiales.

José Juan Castillos Almonte informó que en el 2025 en el país se hizo una donación por millón de habitantes y que durante todo el año se realizaron 12 donaciones de órganos, por lo que invitó a la ciudadanía a conocer y realizar esta práctica.