Continuarán las lluvias en algunas provincias este jueves

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este jueves disminuirán las lluvias en intensidad y frecuencia.

Sin embargo, el Indomet prevé que en horas de la tarde volverán a presentarse aguaceros que pueden ser moderados, con ráfagas de viento, afectando el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa y provincias cercanas.

Estas lluvias son el resultado del viento y la incidencia de una vaguada sobre territorio nacional.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables, debido a la estación del año y el viento fresco de dirección noreste.

Además podría presentarse neblinas, durante las primeras horas de la mañana en distintas zonas montañosas y algunos valles.

Condiciones marítimas

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa atlántica, desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Cabo Francés Viejo, en María Trinidad Sánchez y la costa caribeña desde Paraíso (Barahona) hasta Isla Beata (Pedernales), permanecer en puerto.

Esto debido a viento moderado con aisladas ráfagas de viento y olas peligrosas. Al resto del perímetro costero se le recomienda navegar con precaución, próximo al perímetro sin aventurarse mar adentro.