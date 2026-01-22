Comerciantes muestran su apoyo a la prohibición de pistolas de hidrogel

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), Eddy Alcántara, sostuvo que, tras la prohibición inmediata de la comercialización de pistolas y escopetas de juguete que utilizan balines de hidrogel, muchos comerciantes iniciaron el retiro voluntario de estos productos entre su inventario.

“Ha habido una colaboración del sector comercio que vende este producto; lógicamente, ellos han hablado de que tienen una inversión ahí y que procuran ver si pueden recuperarla a través de intervenciones del Gobierno”, destacó el dirigente.

A pesar de la popularidad que tiene este juguete entre los niños y adolescentes, junto con las ganancias que representaría para los comercios, el respaldo fue evidenciado con las declaraciones de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd), José Díaz, quien justificó que la venta de estos productos pone en peligro la seguridad de los infantes en la ciudadanía.

“Estamos totalmente de acuerdo en virtud de que pone en peligro, pone en riesgo la seguridad básicamente de los niños y, en consecuencia, de la seguridad ciudadana. Entendemos que, aunque somos un país que tiene un libre comercio y un estado de derecho, los Estados Unidos, Argentina y Brasil ya han ido tomando la posición”, sostuvo.

Importados desde el exterior y frecuentes entre comercios nacionales y de origen chino, Alcántara explicó que tan pronto como fue anunciada la medida, se dispuso de un operativo nacional por la entidad de inspección, vigilancia y retiro de los artículos como respuesta a las alertas emitidas por la población y expertos de salud que advirtieron sobre su uso.

Agregó además que tras la restricción tomada, distintos países de Iberoamérica tomaron la misma decisión.

Mientras tanto, los operativos de retiro en el mercado continuarán en distintas partes del país “hasta sacar del mercado la totalidad de estos juguetes”.