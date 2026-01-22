Entre cantos y reverencias, fieles honran a Nuestra Señora Virgen de la Altagracia en su día

Con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, decenas de fieles acudieron este miércoles a la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, en la Zona Colonial, para participar en una jornada de fe dedicada a la patrona espiritual del pueblo dominicano.

Como parte de la celebración, se realizó una procesión que partió desde la calle Las Mercedes, durante la cual los devotos acompañaron la imagen mariana, colocada en un carro tipo carruaje especialmente preparado para la ocasión.

A lo largo de la caminata, personas avanzaban alabando, también tocaban el carruaje y lo besaban, en señal de reverencia, y algunos se arrodillaban para elevar oraciones y cantos religiosos.

La eucaristía, presidida por Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, quién culminó la jornada religiosa, se desarrolló en un ambiente de recogimiento y solemnidad.

Asimismo, Monseñor Morel Diplán elevó las oraciones por los más necesitados y pidió por el país “Que la Virgen de la Altagracia interceda por nosotros, por los pobres y los huérfanos; por el pueblo dominicano, para que nos lleve a Jesucristo y nos enseñe a amarlo como ella lo amó”.

Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán eleva una oración por el pueblo dominicano durante la eucaristía en honor a Nuestra Señora de la Altagracia.

Durante la homilía, se resaltó el papel de Nuestra Señora de la Altagracia como símbolo de protección, esperanza y guía espiritual del pueblo dominicano.

La devoción a Nuestra Señora de la Altagracia se remonta a los inicios de la evangelización en la isla, siendo considerada la protectora y madre espiritual del pueblo dominicano.

Cada 21 de enero, miles de creyentes se congregan en distintos templos del país, especialmente en la Basílica de Higüey, para rendirle homenaje y renovar su fe.

Celebrar este día no solo representa un acto religioso, sino también una manifestación cultural y de identidad nacional, en la que generaciones de dominicanos mantienen viva la esencia que fortalece los valores de unidad, solidaridad y esperanza.

Esta conmemoración reafirmó la tradición de cada año, demostrando la fe del pueblo dominicano y su identidad como nación creyente y devota.

