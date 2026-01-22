Afirman vehículo CRV declarado en Aduanas e importado desde EEUU habría sido reportado como robado

La Dirección General de Aduanas (DGA) aclaró que el vehículo Honda CR-V, color plateado, asociado a la declaración aduanera 10030-IC01-2510-0026B9 habría sido reportado como robado en Estados Unidos.

La Policía Científica determinó que el vehículo presentaba múltiples irregularidades de identificación, tanto en el sello de seguridad del marco delantero como en la placa del tablero, ambos con el número 2HKRS3H73RH318294, los cuales resultaron ser falsos.

Tras la llegada del vehículo al país el 13 de octubre de 2025, la Gerencia de Inteligencia Aduanera le solicitó el 26 de noviembre del mismo año un análisis técnico a la Policía Científica, cuyos resultados fueron entregados el 27 de noviembre.

Asimismo, el chasis fijo exhibía signos claros de alteración, sin posibilidad de restauración mediante reactivos químicos.

También, el número de motor encontrado, L15BE 6975422, tampoco correspondía al vehículo declarado.

Al depurar esa información en la National Insurance Crime Bureau (NICB) de los Estados Unidos, se confirmó que dicho número de motor pertenece en realidad al chasis 2HKRS4H71PH407803, registrado como robado el 21 de agosto de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Una vez agotados todos los procedimientos relacionados con el vehículo, este fue requerido por las autoridades americanas, por ser sustraído en su territorio, para ser reembarcado a dicho destino.