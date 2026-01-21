Gobierno Italiano nombra “comendador de la Orden de la Estrella de Italia” a Arquímedes Cabrera

El Presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha conferido la condecoración de Comendador de la Orden de la Estrella de Italia In Virtute – Virtus con facultad de llevar las insignias de la orden a Arquímedes Cabrera.

La alta distinción fue entregada por el embajador de Italia en República Dominicana, Stefano Queirolo Palmas, en una ceremonia donde el señor Cabrera se hizo acompañar de su esposa Ana Antonia Vidal de Cabrera, su hijo Rafael Cabrera, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, entre otras personalidades.

Arquímedes Cabrera manifestó su agradecimiento por la alta distinción del gobierno italiano.

"Me siento honrado; en nombre de mi familia y las relaciones históricas de nuestro pueblo, llevaré con orgullo esta prestigiosa condecoración que simboliza virtud y excelencia. Reafirmo mi compromiso de seguir consolidando la amistad y cooperación entre nuestras naciones", expresó Cabrera.

El Grado de Comendador es una alta distinción que se concede a personas con trayectoria comprobada, no por un hecho aislado; reconoce liderazgo, influencia y aportes sostenidos a Italia o a la proyección de Italia fuera de su territorio. Es un reconocimiento de Estado que otorga el Presidente de la República Italiana a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores Antonio Tajani, tras un proceso formal de evaluación; implica que la contribución fue verificada y considerada relevante, tiene valor institucional, diplomático y honorífico.

Esta condecoración significa que Italia reconoce en Arquímedes Cabrera la contribución de manera real y tangible a los intereses, valores o proyección de Italia con un impacto más allá de lo local, considerándolo un referente de confianza y prestigio en su entorno. En tal sentido, puede usar oficialmente el título “Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia”.

También puede portar la insignia correspondiente en actos oficiales. Más allá del protocolo, esta condecoración dice: Italia te ve, te reconoce y te agradece. Es un gesto de honor, gratitud y respeto, con un peso histórico y cultural muy profundo.