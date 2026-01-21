Se entrega “El Deportado”, acusado de atentado contra subdirectora del CCR Rafey en Santiago

Se entregó ante las autoridades uno de los presuntos implicados en el atentado a tiros perpetrado contra la subdirectora de Tratamiento del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey, en Santiago.

En este hecho, perdió la vida un conductor del transporte público tras ser alcanzado por una bala perdida.

El imputado fue identificado como Juan Carlos Bretón Veras, alias “El Deportado”, quien se presentó de manera voluntaria en el Palacio de Justicia de Santiago, luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra por su presunta vinculación con el hecho, según informaciones suministradas por fuentes oficiales ligadas al proceso investigativo.

De acuerdo con los informes preliminares, Bretón Veras es señalado como uno de los presuntos responsables del ataque armado contra la funcionaria penitenciaria Laura Ricardo, ocurrido en el sector Monterrico, del distrito municipal Santiago Oeste.

El atentado se produjo cuando varios individuos encapuchados, que se desplazaban a bordo de una motocicleta en marcha, abrieron fuego contra la yipeta en la que se trasladaba la funcionaria.

Durante el ataque, un conductor del transporte público que se encontraba en las inmediaciones fue impactado por uno de los proyectiles, resultando mortalmente herido, hecho que provocó consternación en la comunidad.

Perfil del imputado

Según informaciones preliminares manejadas por los organismos de seguridad, Juan Carlos Bretón Veras, conocido como “El Deportado”, habría sido deportado previamente desde los Estados Unidos, origen del apodo con el que es identificado en su entorno.

Las autoridades indicaron que el imputado posee antecedentes judiciales, aunque estos datos se encuentran aún bajo verificación oficial.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que Bretón Veras era conocido en sectores del distrito municipal Santiago Oeste, donde presuntamente mantenía vínculos con actividades delictivas, razón por la cual era activamente buscado tras registrarse el atentado.

Las autoridades no descartan que el imputado haya participado de manera directa o indirecta en la planificación del ataque, y continúan las investigaciones para identificar y apresar a los demás involucrados, así como para establecer el móvil del atentado contra la funcionaria penitenciaria.