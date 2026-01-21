Un dominicano dentro del grupo de peores pandilleros arrestados en 2025 en EEUU

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrestó a 7,000 pandilleros durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump.

De acuerdo al comunicado el grupo cometió crímenes atroces, como asesinato, tráfico de drogas, trata de personas y robo de vehículos.

Dentro del listado hay un dominicano ligado a la pandilla Los Trinitarios. Se trata de Carlos Yuniol Pimentel-Ortiz, de 38 años. Según el informe, este hombre fue condenado en noviembre de 2020 por agresión con agravantes con arma y posesión de arma, y arrestado por homicidio, tráfico de drogas y venta de heroína.

Tras su condena fue deportado en 2023 e ingresó ilegalmente a Estados Unidos en fecha y hora desconocidas. El ICE lo arrestó el 21 de marzo de 2025.

En abril de 2025 fue acusado por un gran jurado federal en Boston por reingresar ilegalmente a los Estados Unidos después de ser deportado. Fue sentenciado por el juez federal de distrito Myong J. Joun a 15 meses de prisión y un año de libertad supervisada.

Este dominicano podría ser deportado al cumplir la condena impuesta. El 14 de octubre de 2025, Pimentel-Ortiz se declaró culpable de un cargo de reingreso ilegal de un extranjero deportado.

Dentro del grupo están los indocumentados Vicente Paul Carreño-Aular, un inmigrante de Venezuela y miembro activo de la pandilla Tren de Aragua; Kevin Elenilson Ávalos Díaz, un inmigrante de El Salvador y conocido cómplice de la MS-13.

Nester Fabián Londoño, indocumentado de origen colombiano y socio de la pandilla Latin Kings; Juan Antonio Jaimes-Lázaro, indocumentado de origen mexicano y miembro de la Mafia Mexicana; Yony Ledesma-Pedrazza, indocumentado de origen mexicano y miembro de la pandilla Norteños.

Thanh Phuc Luong, de Vietnam y miembro de la pandilla Asian Boys; Sy Reouth, de origen camboyano y miembro de la pandilla Crips y Raúl Maceda Domínguez, de origen cubano y miembro de la pandilla Bloods.

“Estos delincuentes atroces asesinaron, agredieron, robaron y aterrorizaron a estadounidenses inocentes por pura diversión. Pero bajo el liderazgo del presidente Trump y la secretaria Noem, el ICE está acelerado para arrestar a aún más pandilleros y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.