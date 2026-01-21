Detienen por segunda vez a canadiense trasladando a haitianos indocumentados en Santiago

El canadiense Creamer Troy James fue detenido mientras transportaba a extranjeros en condición migratoria irregular, en el Puesto El Rubio, provincia Santiago, informó el Ejército de República Dominicana.

En un comunicado dijo que la detención se produjo cuando fue interceptada una jeepeta blanca, conducida por Creamer Troy James, quien, de acuerdo con los registros, es reincidente en ese tipo de actividad ilegal.

Durante la inspección del vehículo los soldados encontraron en su interior a siete haitianos, entre ellos cinco hombres, una mujer y un menor de edad, quienes no portaban documentación legal para permanecer en el país.

HA sido detenido por el mismo crimen

El extranjero había sido arrestado luego de una persecución en Dajabón el 15 de noviembre de 2025, cuando conducía una yipeta color gris, y fue interceptado en la calle principal del distrito municipal El Pino, según comunicó El Ejército.

En ese momento transportaba a ocho ciudadanos haitianos: dos hombres y seis mujeres, todos con estatus migratorio irregular.

Medidas legales

El ciudadano canadiense será presentado nuevamente ante las autoridades del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes de acuerdo con las leyes establecidas, mientras que los indocumentados serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el debido proceso de repatriación.