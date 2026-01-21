Castro Marte: "Los servidores públicos son para servir al país, no para buscar lucro"

El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey, Jesús Castro Marte, manifestó que los servidores públicos están en la obligación de servir al país, más no están para lucrarse de los recursos del Estado.

Al presidir la eucaristía por el día de la Virgen de la Altagracia en la Basílica de Higüey, Castro Marte recordó a quienes están al servicio público que su misión es la de procurar el bien común y servir a los más débiles que necesitan la protección del Estado de derecho.

“Los servidores públicos son para servir al país, no para buscar lucro de ningún tipo, esto vale también para los profesionales de todas las ramas, el sector privado, la clase empresarial y para nosotros mismos, que como iglesia inserta en la realidad de nuestro tiempo hemos de dar testimonios con palabras y con hechos”, dijo.

Castro Marte enfocó su homilía en el servicio, enfatizando que los servidores públicos deben obrar con transparencia y pulcritud en el manejo del patrimonio, aplicando la ley y orden con rectitud y respeto de los derechos humanos.

Fue reiterativo en señalar la búsqueda del bien grupal y no de personas individuales, procurando abrir caminos pendientes de luchas para disminuir la pobreza y cortar brechas entre ricos y pobres.

“Fijando el horizonte en nuestras acciones como hombres y mujeres en el bienestar público, en el bien de la nación y no en interés particular de personas o de grupos, a los pies de la virgen rogamos al todo poderoso se fortalezca una bendición muy especial, para abrir caminos pendientes a una lucha constante por disminuir la pobreza en muchas personas y hermanos pobres, acortando la brecha existente entre ricos y pobres, entre la opulencia y la periferia existencial”, expresó.

Además de los servidores públicos, su llamado se extendió hacia el sector empresarial y empleador, pidiéndoles recordar su vocación social y garantizar a los empleados protecciones sociales mínimas que contempla la ley, como es un salario justo.

Llamó también a la sociedad civil, aludiendo el Estado necesita apoyo de todos los sectores para ser garante de derechos.

“Imperan muchas acciones de orden público que son franco y elocuente desafío a la autoridad que terminan trayendo luto, vergüenza a nuestras familias y la vida nacional”, manifestó, al tiempo de señalar accidentes de tránsito, actos violentos, asaltos, estafas y otras agresiones que se ocultan en la normalización cotidiana del vacío de autoridad por un lado y quienes tienen como norma el desafío y el desacato a la ley y a la autoridad”.

Dijo que como María se debe vivir una vida al servicio de los demás, evocando la frase “quien no vive para servir, no sirve para vivir”, ya que en este valor se encuentra la grandeza de una vida con sentido, con compromiso y amor al prójimo.

“Al salir de los resistentes muros de la basílica catedral, no olviden esa expresión, servicio y bien común, ambas coordenadas resumen la vocación de entrega, la abnegación y sacrificio de la santísima virgen maría, en cuyo honor celebramos esta fiesta”, aseveró el obispo.

Pidió a la virgen intercepción por el fortalecimiento del núcleo familiar, para que desde ahí se siembren valores, creencias y costumbres, así como por las agrupaciones políticas para que aporten lo bueno a un genuino proyecto de nación.