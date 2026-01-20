Obispos: Las manos manchadas por la corrupción han negado medicinas a muchos enfermos

Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Altagracia, la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) expresó en su Carta Pastoral su preocupación por las consecuencias de la corrupción, especialmente cuando priva a los ciudadanos de servicios esenciales.

“Las manos manchadas por la corrupción han negado medicinas y derechos fundamentales a muchos enfermos, afectando gravemente la dignidad humana”, indicaron en el documento titulado “Renovación y compromiso bautismal, desde una perspectiva sinodal”.

Enfatizan que el pecado y la injusticia no tienen solo una dimensión individual, sino también social.

Asimismo, llamaron a que la justicia actúe sin privilegios ni impunidad.

“Que la mano de la justicia, sin privilegios para nadie, sepa sancionar de modo ejemplar a todos según el tamaño del daño causado a la sociedad por la corrupción”, señalan los prelados, destacando la necesidad de que el bien común prevalezca sobre intereses particulares.

Los obispos situaron a la familia en el centro del compromiso bautismal y social. Reconocen que muchas realidades familiares “desgarran el corazón del ser humano”, y evocaron las lágrimas de Jesús ante la tumba de Lázaro para expresar su cercanía a quienes sufren.

En particular, lamentaron “las muertes por la violencia intrafamiliar, la delincuencia y la inseguridad ciudadana; las muertes de tantos jóvenes involucrados en el crimen y las drogas; y las muertes en los accidentes de tránsito”.

El episcopado hizo un llamado firme a la protección de los niños, niñas y adolescentes, denunciando toda forma de violencia y exclusión, y exhortando a la sociedad a asumir una responsabilidad colectiva frente a estas realidades que atentan contra la vida y la esperanza.

Desde una perspectiva sinodal, la carta destaca la importancia de la escucha y el diálogo como caminos para sanar las divisiones sociales.

“El escuchar es fundamental para renovar nuestras relaciones”, afirmaron los obispos, advirtiendo sobre el uso deshumanizante de los medios digitales cuando se emplean para la violencia, el odio o la desinformación.

En contraposición, exhortaron a aprovechar las nuevas tecnologías “para difundir el bien, fomentar el diálogo, proteger a los débiles y promover la verdad”.

El episcopado también recordó que el bautismo es el fundamento de una vida nueva que transforma las relaciones humanas y sociales. “Por el bautismo entramos en una nueva relación con Dios, con los demás y con toda la creación”, afirmaron los obispos, subrayando que esta relación está llamada a vivirse en comunión, participación y corresponsabilidad.

Los pastores de la Iglesia católica advirtieron que la sociedad dominicana vive un contexto marcado por relaciones fracturadas y múltiples formas de violencia.

“Basta con observar los medios informativos para constatar un mundo de relaciones heridas y fragmentadas en todos los niveles”, señalaron, haciendo referencia a la violencia intrafamiliar, la inseguridad ciudadana, la discriminación, la difamación y el descarte de los más vulnerables.

Al referirse al medio ambiente, la CED recuerda que la creación no puede ser vista como propiedad para explotar, sino como un don confiado a la responsabilidad humana. En ese orden, expresa preocupación por la contaminación, la acumulación de basura y la presencia masiva de sargazo en las playas, y promueve decisiones públicas responsables.

Finalmente, los obispos invitaron al pueblo dominicano a renovar su compromiso bautismal a través de una doble actitud: la renuncia a toda forma de mal, violencia y corrupción, y el compromiso de vivir como hermanos, trabajando por una sociedad más justa y solidaria.

“Todos nos hemos bautizado en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo”, concluyeron la Carta, alentando a vivir la fe como fuente de esperanza y transformación social.