Pronostican lluvias para el Día de la Virgen de la Altagracia en la región este

Chubascos dispersos se registraron desde tempranas horas de la madrugada en las provincias San Cristóbal, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez y Espaillat informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) el día de hoy martes.

Esta actividad lluviosa se mantendrá durante la mañana y, en la tarde, se extenderá a otras provincias como Duarte, Hermanas Mirabal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, La Vega y Puerto Plata, y en el Cibao en horas de la noche.

Mientras tanto, el Gran Santo Domingo mantendrá cielos despejados con nubes aisladas y presencia de chubascos moderados en la tarde.

Las temperaturas continuarán agradables y frescas en la madrugada y primeras horas de la mañana con ocurrencias de nieblas y neblinas en las zonas montañosas y valles del interior.

Día de la virgen de La Altagracia

Mañana miércoles, "Día de Nuestra Señora de la Altagracia, el viento del este generará lluvias pasajeras, entre débiles y localmente moderadas, hacia las costas del Atlántico en la madrugada y horas matutinas, incluyendo a La Altagracia, El Seibo, entre otras provincias. Alrededor del mediodía, el viento moderado del este/noreste generará condiciones ventosas y su interacción con la orografía mantendrá estas precipitaciones, extendiéndose hacia La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, La Vega, Puerto Plata y otras provincias colindantes, hasta las primeras horas nocturnas. En las costas del Atlántico se pronostican peligrosos aumentos del oleaje y de la velocidad del viento".

