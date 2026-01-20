Chalas Guerrero acepta culpabilidad, devuelve 20 millones y le retiran acusación en su contra

La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó un criterio de oportunidad a favor del exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero, implicado en el caso de cobros ilegales a loterías de apuestas.

La magistrada Altagracia Ramírez de la Cruz, tomó la decisión tras acoger una solicitud presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), a favor de Chalas Guerrero.

Los principales acusados en este expediente son los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.

Como parte del acuerdo, Chalas Guerrero admitió los hechos y entregó voluntariamente al Estado dominicano la suma de 20 millones de pesos; de estos 17 millones en efectivo y dos vehículos de lujo valorados en aproximadamente en 3 millones de pesos.

La jueza libró acta del criterio de oportunidad presentado en el tribunal por el Ministerio Público, representado por los fiscales del Pepca Miguel Collado, Arolin Lemos, Melvin Romero y Elvira Rodríguez, en fecha 30 de octubre del año 2025.

Asimismo, el tribunal declaró la extinción de la acción penal en favor del exdirector de Casinos y Juegos de Azar y ordenó el cese de las medidas de coerción que pesaba en su contra. Las mismas consistían en impedimento de salida del país y presentación periódica los 30 días de cada mes.

Durante la audiencia, el tribunal también tomó nota del desistimiento de las querellas interpuestas por diversos particulares y por la Fundación Alfredo Nobel, Inc. en contra de Chalas Guerrero.

El Ministerio Público planteó al tribunal que Chalas Guerrero mantuvo una actitud de colaboración desde la imposición de las medidas de coerción.

Según el órgano acusador, la información proporcionada por el imputado ha sido útil para esclarecer la participación de otros involucrados en la estructura criminal investigada.

Incidente de salud y separación del proceso

Un momento crítico en el proceso ocurrió el 31 de octubre de 2025, cuando la defensa de Chalas Guerrero, representados por Luis Manuel De Jesús Batlle, Jonathan Ravelo y María Cristina Gullón, informó que el imputado fue ingresado de urgencia en la clínica Corazones Unidos debido a un síndrome cardíaco crónico.

Ante esta situación, y para no detener el curso de la audiencia preliminar respecto a los demás coimputados, la magistrada ordenó el desglose y la separación del proceso de Chalas Guerrero.

En el caso Calamar, además, se ha aplicado los criterios de oportunidad a favor de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), quien devolvió RD$715 millones y José Arturo Ureña que entregó RD500 millones.

El Ministerio Público ha utilizado de forma estratégica los criterios de oportunidad también en los casos de Odebrecht, Antipulpo y Coral.

