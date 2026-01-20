Fuerza del Pueblo: Gobierno anuncia la inauguración de 20 obras y no termina una

El partido Fuerza del Pueblo criticó este martes las políticas económicas que está desarrollando el Gobierno, las cuales, según aseguró, no han garantizado un crecimiento sostenible del país.

Además de señalar otros aspectos, la Secretaría de Asuntos Económicos de la FP enfatizó la importancia de eficientizar la partida presupuestaria del Estado destinada a la inversión pública, identificada como gasto de capital.

Precisamente, el titular de ese equipo, Daniel Toribio, rechazó que el tren gubernamental dirigido por el presidente Luis Abinader mantenga de manera constante los anuncios sobre inauguración de nuevas obras, sin antes terminar las iniciadas.

“Hemos insistido desde la FP en que no tiene ningún sentido seguir anunciando nuevas obras… que terminen las obras que están iniciadas”, dijo Toribio durante una rueda de prensa realizada en la casa nacional de la organización política opositora.

El dirigente aclaró que la intención de la FP no es dramatizar la realidad del país. No obstante, exhortó al Poder Ejecutivo a centrar sus esfuerzos en los proyectos que, tras más de 5 años, aún no han sido entregados a la población.

“Concéntrense, ¿por qué tienes que trabajar 20 obras al mismo tiempo…? Termina una”, expresó.

Toribio deploró que remozamientos viales como el implementado en la autopista Juan Pablo Duarte, situada en la zona oeste de Santo Domingo, estén registrando deterioro, a pesar de ser intervenida recientemente.

“No solo no termina, sino que el Gobierno lo termina mal y parcialmente. En la autopista Duarte se han invertido muchos millones y continúan los (baches)”, indicó.

Mejorar estrategias

Según aseguró Toribio, el país reportó en noviembre de 2025 un endeudamiento diario que alcanzó la cifra de 110 millones de dólares.

"Esto significa más dependencia del financiamiento, más presión debido al pago de intereses, menos espacio para invertir en acciones que generan empleo", declaró.

Considera que el Gobierno está promoviendo una narrativa de éxito, basada en cifras parciales, las cuales, por su naturaleza, se encuentran desconectadas de la realidad del ciudadano.

"El 87 % del presupuesto se orienta al gasto corriente; mientras tanto, el gasto de capital no se refleja con claridad en proyectos concluidos", reiteró.

Es por esta razón que los dirigentes de la FP entienden necesario que las autoridades reformulen el modelo económico, priorizando el gasto en infraestructura, salud y educación.

Además, sugieren apoyar directamente al aparato productivo nacional y colocar a la generación de empleo como medida central.

"Reelanzar sectores como manufactura, construcción y agropecuaria", destacó Toribio, alegando que estas áreas tienen la capacidad de generar muchos empleos.