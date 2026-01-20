Fotorreporteros del LISTÍN ganan primer, segundo y tercer lugar en los premios de APEC

Los fotorreporteros del LISTÍN DIARIO Leonel Matos y Raúl Asencio ganaron los tres principales lugares de los Premios APEC al Periodismo Fotográfico.

Matos se alzó con el primer lugar por su fotografía “Entre dolor y llanto” y el tercero por “El paso de la Cañada”; mientras que Asencio se llevó la segunda posición por la foto “Atrápame si Puedes” y una mención especial por “El parqueo de la depredación”.

Asencio posando junto a las fotografías que fueron galardonadas

“Los organizadores destacaron la calidad visual y narrativa de las obras, así como la profundidad humana y social reflejada en cada propuesta”, reseña el comunicado de prensa.

Eddy Rainiel Peña Vittini se llevó una mención especial por la fotografía “Colapso en Alturas: El derrumbe que sacude al Jet Set de Santo Domingo”.

Fotografía ganadora del tercer lugar, tomada durante la tormenta MelissaLeonel Matos / Listín Diario

El acto

El acto inició con las palabras de bienvenida de la moderadora María Isabel Sánchez, quien resaltó la importancia del premio como plataforma para visibilizar el trabajo de los fotógrafos y fotoperiodistas de los distintos medios informativos del país.

La fotografía ganadora del segundo lugar.Raúl Asencio

Durante el mismo, el presidente del Grupo Acción Pro Educación y Cultura (APEC), Carlos Ortega Cordero, ofreció las palabras de apertura, destacando el compromiso institucional con la difusión cultural y el reconocimiento del talento visual dominicano.

Esteban Martínez Murga, en representación del Banco Popular Dominicano, reafirmó el apoyo de la entidad al certamen y a la misión de APEC de fortalecer el quehacer periodístico desde la ética y la responsabilidad social.

El profesor Carlos Sangiovanni, presidente del Programa APEC Cultural, compartió una reflexión acerca del rol del fotoperiodismo como herramienta fundamental para comprender la realidad contemporánea del país. Luego, la crítica de arte Laura Gil, miembro del jurado, ofreció su valoración sobre la calidad técnica y narrativa de las obras participantes en esta edición.