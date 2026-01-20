Piden investigar proceso licitación para construcción Autopista del Ámbar

El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Teodoro Tejada, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que ordene una investigación de todo el proceso de licitación, a través del cual se busca seleccionar la empresa constructora para la construcción de la Autopista del Ámbar, obra prometida por el gobernante en el año 2020.

“Si se compara el costo total estimado y el tiempo otorgado para la presentación de ofertas en la primera convocatoria con el actual llamado a licitación, resulta inaceptable el plazo de cuatro meses para presentar las propuestas”, argumentó el empresario de la construcción.

Explicó que la obra ha tenido varias licitaciones, como por ejemplo, la convocada por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas en mayo de 2023, en el proceso de selección de adjudicatario número CNAPP-PSA-2023-0001, referente al Contrato de Alianza Público-Privada para su diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento, así como para la operación y mantenimiento de la Autopista Circunvalación Norte, con un monto de inversión de RD$23.68 mil millones de pesos dominicanos (aproximadamente US$400 millones).

El expresidente del Codia recordó que en ese entonces, el plazo para presentar los sobres de las ofertas A y B fue fijado para el 23 de mayo de 2024, lo que significó un período de un año y siete días, muy por el contrario a lo planteado por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en los actuales momentos.

"En noviembre de 2025, MOPC y el Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y la Expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana (Fideicomiso RD-Vial) convocaron a los interesados a presentar propuestas para la Licitación Pública Nacional para el diseño y construcción de la carretera de conexión entre la Circunvalación Norte de Santiago y la vía Puerto Plata–Sosúa, denominada ‘Autopista del Ámbar', llevada a cabo por el Fideicomiso RD-Vial (referencia: FIDEICOMISO-CCC-LPN-2025-0010), por un valor de RD$32 mil millones de pesos dominicanos. Las propuestas técnicas (sobre A) y económicas (sobre B) podrán ser presentadas en formato físico o digital el viernes 20 de marzo de 2026, hasta las 12:00 p.m., lo que representa un plazo de apenas cuatro meses", indicó.

Teodoro Tejada calificó de absurdo y dudoso el tiempo que establecieron las autoridades para que sean presentadas y entregadas las ofertas, a fin de participar en el proceso de selección para la construcción de la importante obra.

"Nosotros responsablemente hacemos un llamado al presidente Luis Abinader Corona para que ordene una investigación exhaustiva de ese proceso, porque el tiempo planteado por las autoridades del MOPC es muy corto, a menos que el objetivo sea favorecer a determinada empresa", puntualizó.