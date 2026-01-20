Despliegan más de nueve mil personas en operativo del Día de la Virgen de La Altagracia

Con un llamado a evitar consumir alcohol mientras conducen y a respetar las recomendaciones de las autoridades, al recordar que la festividad será principalmente religiosa, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) puso en marcha el Operativo Altagraciano 2026, conjuntamente con la Gobernación de La Altagracia.

El operativo se inició a las 2:00 de la tarde de este martes y concluirá este miécoles Día de la Virgen de La Altagracia a las 6:00 de la tarde.

Participan 9,121 colaboradores de las distintas instituciones y voluntarios que conforma el COE. Fue instalado un dispositivo de prevención vial para agilizar las acciones de respuesta ante los posibles incidentes que pudieran presentar los ciudadanos que se desplacen hacia la Basílica Catedral Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey, para conmemorar el aniversario de la madre protectora del pueblo dominicano.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, informó que el operativo abarcará desde el puente Juan Carlos, en la avenida Las Américas, hasta la Basílica de Higüey, incluyendo los tramos carreteros que unen las provincias del este del país.

“La variable que trabajaremos durante esos dos días son los accidentes de tránsito. La ocasión es oportuna para volver hacer un llamado a la consciencia de cada ciudadano que se trasladará hasta Higüey, para conmemorar el Día de Nuestra Señora de La Altagracia, puntualizó el director del COE.

Detalló que 113 ambulancias serán distribuidas en puntos estratégicos; serán instalados 153 puestos de socorro en la región Este, 02 hospitales de campaña de la Cruz Roja Dominicana y la Defensa Civil serán ubicados dentro del área de la Basílica.

En esa misma zona también estará un Centro de Mando Móvil y una base operativa habilitado por el COE, conjuntamente con la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalaria (DAEH), que

Además contará con una base operativa para disponer el traslado de hospitales de los feligreses que lo requieran.

Igualmente, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, E.R.D, dispuso un helicóptero para apoyar de forma aérea las operaciones del operativo en la región Este.

Dentro del perímetro de la referida Catedral, se establecerá un dispositivo especial conformado por tres anillos: uno en el exterior con un equipo de reacción rápida del Cuerpo de Bomberos de la demarcación, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana, que estará ubicado en el centro de coordinación móvil del Operativo.

El segundo estará dentro de la basílica, en la explanada, con un puesto de atención prehospitalaria y se dispondrá ambulancias, a cargo del Ministerio de Salud Pública.

Ya dentro de la iglesia, habrá un puesto fijo de asistencia con brigadas móviles.

Tránsito

Mientras que, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte (Digesett) dispuso varias unidades para contribuir con la seguridad vial y el tránsito en los alrededores de la iglesia.

Asimismo, unidades de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas brindarán asistencia a los usuarios de las autopistas y carreteras en todo el trayecto hacía la provincia La Altagracia, con la distribución de 06 talleres móviles y 08 grúas.