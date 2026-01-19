Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Denuncian tanque del acueducto pichado en residencial Juan Rafael en la Jacobo Majluta

El Residencial Juan Rafael denuncia a la CAASD insuficiencia de agua en el sector.

Jorge MartínezSanto Domingo, RD

Los residentes del Residencial Juan Rafael, en la avenida Jacobo Majluta, denuncian a través de este medio la grave situación que enfrentan con el tanque de agua de la CAASD, que está pichado y en condiciones de deterioro desde hace varios meses.

Este daño ha provocado que el suministro de agua sea insuficiente, afectando de manera directa a todas las familias que viven en el residencial. 

Los residentes exigen a la CAASD que actúe de inmediato para reparar el tanque y garantizar un servicio de agua potable digno y continuo, como es su derecho. Una necesidad tan básica como el agua esté siendo ignorada mientras los residentes seguimos padeciendo las consecuencias.

