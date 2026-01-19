Se prevé un lunes con clima estable, con algunas lluvias y oleaje anormal

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del clima para hoy lunes se mantendrán estables en gran parte del territorio nacional y escasas lluvias se presentarán en zonas puntuales de la costa sureste y nordeste.

Las temperaturas continuarán frescas en horas de la noche, madrugada y temprano en la mañana, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, con aparición de nieblas y neblinas.

No descartaron la posibilidad de que en horas de la tarde precipitaciones débiles o moderadas puedan ocurrir en el Gran Santo Domingo y en la noche se extiendan en provincias del sureste, cordillera Central y nordeste, por una débil vaguada.

Mañana martes prevén lluvias en zonas costeras en las provincias de La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata en la madrugada y primeras horas de la mañana, subiendo la frecuencia en la tarde y una posible extensión hacia Hato Mayor, el Gran Santo Domingo y demás provincias cercanas.

Condición marítima

Alertaron que el estado del mar continúa desfavorable, recomendando a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto en un sector de la costa atlántica, desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo Engaño (La Altagracia), y también en la costa caribeña, desde Isla Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona), debido a viento moderado y olas anormales.

Para el resto de la costa caribeña aconsejan navegar con precaución, sin alejarse del perímetro costero y evitando el mar adentro.