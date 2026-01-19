Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Se prevé un lunes con clima estable, con algunas lluvias y oleaje anormal

Las temperaturas continuarán frescas en horas de la noche, madrugada y temprano en la mañana.

Redacción Listín Diario

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del clima para hoy lunes se mantendrán estables en gran parte del territorio nacional y escasas lluvias se presentarán en zonas puntuales de la costa sureste y nordeste.

Las temperaturas continuarán frescas en horas de la noche, madrugada y temprano en la mañana, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, con aparición de nieblas y neblinas.

No descartaron la posibilidad de que en horas de la tarde precipitaciones débiles o moderadas puedan ocurrir en el Gran Santo Domingo y en la noche se extiendan en provincias del sureste, cordillera Central y nordeste, por una débil vaguada.

Mañana martes prevén lluvias en zonas costeras en las provincias de La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata en la madrugada y primeras horas de la mañana, subiendo la frecuencia en la tarde y una posible extensión hacia Hato Mayor, el Gran Santo Domingo y demás provincias cercanas.

Condición marítima

Alertaron que el estado del mar continúa desfavorable, recomendando a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto en un sector de la costa atlántica, desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo Engaño (La Altagracia), y también en la costa caribeña, desde Isla Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona), debido a viento moderado y olas anormales.

Para el resto de la costa caribeña aconsejan navegar con precaución, sin alejarse del perímetro costero y evitando el mar adentro.

Redacción Listín Diario

