Identifican a supuesto implicado en muerte de chofer en atentado contra subdirectora del CCR Rafey

Las autoridades identificaron a uno de los presuntos responsables de la muerte de un conductor de transporte público, fallecido tras ser impactado por una bala durante un atentado dirigido a la subdirectora de Tratamiento del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey, en Santiago.

Juan Carlos Bretón Veras, alias "El Deportado", es señalado como uno de los supuestos participantes en el hecho, contra quien ya fue emitida una orden de arresto.

El suceso ocurrió en el sector Monterico, del distrito municipal Santiago Oeste, cuando personas encapuchadas, a bordo de una motocicleta en marcha, dispararon contra la yipeta en la que se desplazaba la funcionaria, Laura Ricardo.

Durante el ataque, una de las balas impactó a Crecencio Nolasco Cruz, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud.

De acuerdo con el informe, el atentado se produjo cuando Ricardo salía de un establecimiento comercial ubicado en la avenida Tamboril, en el referido sector de Monterico.

Las autoridades continúan las investigaciones para identificar y capturar a los demás involucrados en el ataque.