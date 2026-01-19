Ex empleada del CEA lleva tres meses desaparecida

Expedita Cuello, quien laboraba en el Consejo Estatal del Azúcar, desapareció hace tres meses sin que hasta ahora sus parientes sepan de su paradero.

Su hijo, Miguel Ángel Cuello, asegura que hace 3 meses que su madre, de 63 años, salió de su residencia en el sector Ensanche Espaillat, entre la calle #10 y #12 en la casa 74. Padece de alzhéimer y fue vista por última vez en la avenida Nicolás de Ovando, Distrito Nacional.

La desaparición de Expedita Cuello se produjo el 19 de octubre de 2025 y al salir de su vivienda a las 5:57 de la mañana llevaba puesta un pijama de color blanco con estampados de flores azules acompañado de una camiseta rosada.

“Había veces que estando en la casa ella decía que quería ir para su casa”, expresó su hijo angustiado a reporteros de Listín Diario.

Cronología de los hechos

Expedita solía despertarse y hacer los oficios del hogar. La madrugada del día que desapareció el candado de la casa estaba abierto, según comenta su hijo.

“Cuando ella vio el candado abierto parece que aprovechó y salió, nosotros no nos dimos cuenta, nos dimos cuenta 20 minutos después y fue ahí que salimos a buscarla”, comentó.

“Cualquier persona que la haya visto, por favor comuníquese con nosotros, los familiares y de parte de mi papá y de nosotros estamos muy desesperados y preocupados”, expresó el hijo.

si usted conoce alguna información acerca de Expedita Cuello puede comunicarse al (829)-497-7908 y (849)-381-5991