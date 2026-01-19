Dos muertos y un herido en accidente de tránsito en el cruce que comunica Barahona e Independencia

Dos personas perdieron la vida y una tercera resultó herida en un accidente de tránsito ocurrido en el cruce que comunica a los municipios Las Salinas, en la provincia Barahona, y Cristóbal, perteneciente a la provincia Independencia.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Iván Cuevas Cruz, cabo del Ejército de la República Dominicana (ERD), y Rubio Carrasco, ambos residentes en el municipio de Cristóbal, provincia Independencia.

En tanto que el herido responde al nombre de Robinson Sterling (Bole), de 55 años de edad, quien fue trasladado de urgencia a la emergencia de una clínica privada de Barahona, desde donde fue referido posteriormente al Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota.

Tanto los fallecidos como la persona lesionada fueron llevados inicialmente a la emergencia del Hospital Municipal Dr. Teófilo Gautier, hasta donde acudieron familiares y allegados. De acuerdo con informaciones, Sterling se encuentra estable y presenta, de manera preliminar, una lesión en una de sus piernas.

Según explicó el exalcalde del municipio Las Salinas, Leonel Cuevas, la situación en el hospital se tornó confusa y tensa, lo que motivó la intervención de varias unidades de la Policía Nacional para mantener el orden en el centro asistencial.

En tanto que el dirigente campesino Rogelio Peña Ruiz, contactado por Listín Diario vía telefónica, expresó que tras conocerse la noticia se generó un profundo sentimiento de dolor y solidaridad con los familiares de las víctimas.

La carretera que enlaza estas comunidades con la provincia Independencia y el municipio de Duvergé se encuentra en malas condiciones, lo que ha provocado reiteradas advertencias por parte de transportistas debido a la frecuencia de accidentes de tránsito en esta importante vía internacional, utilizada además como ruta de acceso hacia Haití.

De igual forma, los accidentes de tránsito en motocicletas continúan cobrando vidas en el país, sin que, hasta el momento, las medidas implementadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) hayan logrado un impacto positivo o significativo.