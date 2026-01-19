Director del SNS anuncia remozamiento de las Unidades de Atención Primaria

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, anunció la intervención y relanzamiento de todas las Unidades de Atención Primaria (UNAP) en el país.

Landrón explicó que esto se realizará con la finalidad de que todas las personas, sin importar su ubicación, puedan recibir atención médica de primera mano, para poder activar el referimiento a centros de salud de segundo y tercer nivel y especializados.

“Esos centros diagnósticos que se encuentran en los campos, que se encuentran en los barrios puedan tener todas las condiciones necesarias para usted no tener que trasladarse a ningún centro de la provincia o del municipio para recibir las atenciones básicas”, expresó.

Red Nacional de Trauma

Informó que entre las metas iniciales de su gestión está la de fortalecer la red nacional de traumas, debido a la elevada tasa de mortalidad por siniestros viales en el país.

“En lo que educamos a la población, en lo que llevamos esta educación desde el segundo nivel de secundaria, tenemos que acercar centros con el mayor nivel de atención de traumatología a la región”, explicó Landrón.

Unidad de Crisis de Salud Mental

Landrón aseguró que en el país se han habilitado algunas Unidades de Crisis de Salud Mental; sin embargo, el Gobierno persigue la meta de que todos los centros médicos cuenten con una de estas áreas.

Además, indicó que aspiran a humanizar y sensibilizar la atención a la salud en los centros de la red pública hospitalaria.

“Tenemos que tener un trato humano. Vamos a entender que cada paciente que llegue es nuestra familia, es nuestro padre, es nuestro hijo y necesita de nuestro amor y ese cariño, aparte de nosotros poderle solucionar físicamente su dolencia”, expresó.

Asimismo, invitó a la población a demandar los servicios médicos prestados en el Hospital Materno Infantil Julio Manuel Rodríguez Grullón, ubicado en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, que según aseguró, cuenta con los equipamientos necesarios y la debida preparación del recurso humano.

“En esta maternidad se toman todos los seguros, principalmente el seguro de Senasa Subsidiado, y aquí no se le cobra un solo centavo a nadie. Aquí no hay copago. Invítanos a que utilicen las instalaciones de esta maternidad”.