Diosmedy Rosario pide cobertura de medicamento para recuperar su salud

Diosmedy Rosario Polanco, de 33 años, nació el 12 de agosto de 1992 y reside en el sector La Playita, en Santiago. Su vida cambió por completo en noviembre de 2024, cuando fue diagnosticada con cáncer de cérvix, una noticia que, según cuenta sintió como si “el mundo se le cayera encima”.

El diagnóstico llegó mientras acudía a chequeos ginecológicos, ya que junto a su esposo buscaba iniciar un tratamiento para poder tener hijos. Fue en ese proceso cuando los médicos detectaron un pequeño tumor en el cuello uterino.

Desde ese momento comenzó una lucha intensa. Tras el diagnóstico, inició un largo proceso médico que la llevó a comenzar tratamiento en enero de 2025 en un centro oncológico. Allí recibió seis quimioterapias a las cuales asistía semanalmente, 33 radioterapias y cinco braquiterapias, tratamientos que le provocaron fuertes malestares físicos como vómitos, náuseas y dolores corporales.

En abril de 2025 finalizó ese primer ciclo y, en mayo, los estudios médicos indicaron que estaba libre de cáncer. Sin embargo, apenas dos o tres semanas después, un dolor intenso volvió a aparecer.

Durante días fue llevada casi a diario a una clínica sin obtener respuestas claras, al estar ingresada su director no tenía acceso por lo que el centro Oncologico donde se atiende le tuve que buscar un nuevo doctor y comenzar nuevamente desde cero.

Fue entonces cuando le realizaron un PET Scan, estudio que reveló que el cáncer había regresado, esta vez en varias partes del cuerpo y en un período muy corto. Ante esta recaída, inició un nuevo proceso médico que incluyó ocho quimioterapias, finalizadas recientemente.

Actualmente, Diosmedi recibe un medicamento llamado Bevacizumab, (conocido como Basti) del cual su seguro cubre solo una parte. Sin embargo, su verdadera esperanza está puesta en un tratamiento de inmunoterapia llamado Pembrolizumab, un medicamento de alto costo que necesita con urgencia para evitar que el cáncer siga avanzando hacia otros órganos.

El Pembrolizumab tiene un costo aproximado de 600 mil pesos por frasco, y ella necesita 24 dosis. Su ARS le entregó una carta de no cobertura, ya que el medicamento es demasiado costoso. La solicitud fue realizada desde agosto ante el programa de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública, en el Hospital Cabral y Báez, pero hasta el momento su estatus figura “en espera”.

“Uno llama, va, pregunta, y lo único que le dicen es que hay personas delante, que hay casos más antiguos. Yo no le quito el lugar a nadie, pero tampoco es una esperanza decirle a uno que hay personas con dos o tres años esperando, quizás personas que han muerto esperando un medicamento”, expresó Diosmedy.

Diosmedy , afirma que ha contado con el apoyo incondicional de su familia y de su esposo, quienes no la han soltado en ningún momento durante este proceso. Al hablar de los cambios físicos provocados por la enfermedad y los tratamientos, es clara y firme:

“El cuerpo es lo de menos. Mi cabello, mis cejas, mis pestañas, eso es lo de menos. Yo lo único que quiero es recuperar mi salud y seguir viviendo”.

Hoy, Diosmedi alza su voz no solo por ella, sino por todas las personas que, como ella, esperan un medicamento que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Su llamado es directo: que su caso sea escuchado y que el acceso a tratamientos de alto costo no sea una sentencia de espera interminable.